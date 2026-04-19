विद्या बालन ने राशि खन्ना को दिए डोनट्स तो अभिनेत्री ने शेयर किया वीडियो

मुंबई, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री राशि खन्ना अब धीरे-धीरे हिंदी दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं। दरअसल, अभिनेत्री इन दिनों अनीस बाज्मी की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रही हैं।

अभिनेत्री ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से कुछ मजेदार तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें शूटिंग के बीच अपनी जिंदगी की छोटी सी झलक पेश की। अभिनेत्री ने बताया कि उनकी को-स्टार विद्या बालन ने सेट पर राशि को बहुत प्यारा सा डोनट्स का एक डिब्बा गिफ्ट किया।

तस्वीरों में राशि रंग-बिरंगे चॉकलेट डोनट्स का मजा लेती हुई नजर आ रही हैं। वे खुशी-खुशी डोनट्स खा रही हैं। एक वीडियो क्लिप में वे शानदार डांस मूव्स करती दिख रही हैं। यह डांस रिहर्सल और मस्ती का मिलाजुला रूप लग रहा है। शूटिंग के दौरान का यह माहौल बहुत हल्का-फुल्का और मजेदार दिख रहा है।

राशि ने पोस्ट में लिखा, "सबसे प्यारी विद्या बालन मैम, डोनट्स के लिए आपका शुक्रिया। यह देखने के लिए स्वाइप करें कि जब शुगर का असर होता है तो क्या होता है।"

राशि खन्ना दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय और गायिकी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अब वे हिंदी सिनेमा में भी कदम रख रही हैं। अनीस बाज्मी की अनटाइलटल्ड फिल्म में राशि के साथ अक्षय कुमार और विद्या बालन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

इसके अलावा, राशि जल्द ही वेब सीरीज 'लुक्खे' में भी नजर आएंगी। 8 एपिसोड वाली म्यूजिकल एक्शन ड्रामा सीरीज का निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। ऑप्टमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट और व्हाइट गोरिल्ला एलएलपी के बैनर तले इस सीरीज को विपुल डी शाह और राजेश बहल प्रोड्यूस कर रहे हैं।

सीरीज में राशि खन्ना, पलक तिवारी, लक्ष्यवीर सिंह सरन, नकुल रोशन सहदेव, शिवांकित परिहार, और कृतिका भारद्वाज जैसे उम्दा कलाकार नजर आएंगे। हालांकि, इस सीरीज के जरिए जहां किंग अपना अभिनय में डेब्यू कर रहे हैं, तो वहीं पलक का यह ओटीटी डेब्यू है। यह सीरीज 8 मई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

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