विश्व कप विजेता महिला टीम पर देश को गर्व, अमिताभ बच्चन ने कहा- हम जीत गए

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। जब महिला वनडे विश्व कप 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया, तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया।

घर-घर में 'भारत माता की जय' के नारे गूंजे, सड़कों पर आतिशबाजी हुई और सोशल मीडिया पर बधाइयों की लहर शुरू हो गई। भारत ने 47 साल बाद अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीती। इस ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जाहिर की।

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जीत गए, भारतीय महिला क्रिकेट, विश्व चैंपियन। ये जीत हम सभी के लिए गौरव की बात हैं। बधाई बधाई बधाई।''

वहीं सुनील शेट्टी ने लिखा, ''पसीना, जज्बा, हौसला और बेमिसाल दिल। इसी तरह इतिहास ने नई चमक पाई। हमारी 'वुमेन इन ब्लू' ने गौरव का पीछा नहीं किया, उन्होंने उसे हासिल किया। हर उस छोटी बच्ची के लिए जो सपना देखती है, और हर उस भारतीय के लिए जो गर्व महसूस कर रहा है, 'हम विश्व चैंपियन हैं।''

यह जीत वैसे भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 297 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 87 रनों की लाजवाब पारी खेली और दो विकेट भी लिए, वहीं दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और पांच विकेट लेकर मैच पलट दिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट ने 101 के साथ शतक लगाया, लेकिन टीम 246 रन पर ढेर हो गई।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत इससे पहले दो बार फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी से चूक गया था। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद आई इस जीत ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक पल पर टीम को बधाई दी और कहा कि यह जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। सोशल मीडिया पर नेताओं, खिलाड़ियों, फिल्म सितारों और आम लोगों ने भारतीय टीम की इस उपलब्धि का जश्न मनाया।

