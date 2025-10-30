विशाल ददलानी की नई खोज, संगीत के बाद पैराग्लाइडिंग में मिला रोमांच

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। ‘ओम शांति ओम’, ‘दोस्ताना’, ‘बेफिक्रे’, और ‘वॉर’ समेत कई हिट फिल्मों का संगीत बना चुके मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने बुधवार को बताया कि उन्होंने जीवन में गायन के बाद एक बेहतरीन चीज की खोज की।

विशाल हाल ही में पैराग्लाइडिंग करने गए, जिसका एक्सपीरियंस व्यक्त करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में गायक बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों के बीच पैराग्लाइडिंग करते नजर आ रहे हैं।

विशाल वीडियो में कहते हैं, "मैं ये वीडियो 'जोश' और 'कानन' के लिए बना रहा हूं। हमने साथ में 7 या 8 उड़ानें की, और मैंने पहले कभी इतनी दूर तक उड़ान नहीं भरी थी। इससे पहले भी मैंने इतनी ऊंचाई तक उड़ानें नहीं की। तुम दोनों के साथ मैं बारोड़ पीक के पीछे पहाड़ों में गया और सच कहूं तो ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा है और मुझे यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हुआ है और मैंने इतना कुछ सीख लिया। तुम लोगों ने इसे आसान, सुरक्षित, शांत, सुंदर और मजेदार बना दिया, वो भी सब एक साथ। इस पागलपन के लिए शुक्रिया दोस्तों। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा।"

वीडियो पोस्ट कर गायक ने कैप्शन में लिखा, "संगीत के बाद मैंने जो सबसे शानदार चीज खोजी है, वो है उड़ना और वे कमाल के लोग जो मुझे हवा के रास्ते सिखाने में इतने दयालु हैं।"

इसके बाद उन्होंने कुछ पैराग्लाइडर्स को मेंशन कर उनको बेस्ट बताया और कहा कि कोलंबिया (उम्मीद है) और मकदूनिया (पक्का)। मैं आ रहा हूं।

विशाल संगीतकार और गायक भी हैं। वह संगीत जोड़ी विशाल-शेखर के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। दोनों की जोड़ी ने 'प्यार में कभी कभी' के साथ अपनी शुरुआत की थी और 'ओम शांति ओम', 'रा-वन', और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' जैसी कई सफल फिल्मों के लिए संगीत दिया है। इसके अलावा, वह पेंटाग्राम नामक एक रॉक बैंड के प्रमुख गायक भी हैं।

गायक विशाल ददलानी इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के 16वें सीजन में नजर आ रहे हैं।

