विशाल ददलानी के बयान पर प्रह्लाद कक्कड़ बोले, नेता तो नेतागिरी ही करेंगे

Dec 11, 2025, 05:57 PM

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर और सॉन्ग राइटर विशाल ददलानी बीते मंगलवार से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ गीत पर 10 घंटे तक चली चर्चा को लेकर सरकार पर तंज कसा और इंडिगो में चल रहे संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी खूब सुनाया।

अब इंडियन ऐड और फिल्म डायरेक्टर प्रह्लाद कक्कड़ ने विशाल ददलानी के दिए बयान पर अपनी राय रखी है।

इंडियन ऐड और फिल्म डायरेक्टर प्रह्लाद कक्कड़ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अगर राजनेता के अंदर से राजनीति निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा? वे मामूली लोग रह जाएंगे। वे राजनेता हैं और राजनीति करना उनका काम है। अब नेतागिरी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इन सब विवादों और बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेता, नेतागिरी ही करेंगे।"

इस मुद्दे पर इंडियन फिल्म डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये मुद्दे बहुत बड़े और गहरे हैं; उन पर विस्तार में सभी लोगों को बात करने की जरूरत है।

विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ गीत पर चर्चा को लेकर सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हमारे लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ गीत पर 10 घंटे चर्चा हुई, जो अच्छी बात है, ये बहुत प्यारा देश गीत है। इसी के साथ 10 घंटे की चर्चा के बाद देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, इंडिगो का संकट टल गया और वायु प्रदूषण की दिक्कत भी कम हो गई है।

उन्होंने लिखा, "10 घंटे एक गीत पर बहस हुई। इस दौरान किसी समस्या का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन यह दिक्कतें हल हो गई हैं। आपके टैक्स के पैसों से यह डिबेट हो रही है, अब बस आप गिनती कीजिए।"

सिंगर की वीडियो को उनके चाहने वाले लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। यूजर्स का कहना है कि देश में ऐसे ही मुखर होकर बोलने वाले लोगों की जरूरत है।

यह पहला मौका नहीं है जब सिंगर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कॉमेडियन समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया के विवाद में कूदकर दोनों को सपोर्ट किया था और सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट पर नियंत्रण चाहती है और इसके लिए मासूम जनता को बेवकूफ बना रही है।

