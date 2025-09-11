Varun Tej Baby News : वरुण तेज और लावण्या के घर आया नन्हा मेहमान, चिरंजीवी ने पोस्ट कर दी शुभकामनाएं

मुंबई: साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता वरुण तेज पिता बन गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेता चिरंजीवी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें वह बच्चे को गोद में लिए खड़े हैं और वरुण पीछे बच्चे को देख रहे हैं।

मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने भतीजे के बेटे का परिवार में स्वागत करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और वरुण उनके बगल में मुस्कुराते हुए खड़े हैं।

अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "कोनिडेला परिवार में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है! वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी को माता-पिता बनने की ढेर सारी बधाइयां। नागाबाबू और पद्मजा को दादा-दादी बनने की खुशी में बधाई। इस नन्हे बच्चे को ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और आशीर्वाद मिले। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे।"

बता दें कि वरुण तेज, चिरंजीवी के छोटे भाई नागेंद्र बाबू के बेटे हैं।

इसी के साथ अभिनेता वरुण तेज ने भी सोशल मीडिया पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लावण्या अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिए हुए हैं और वरुण उनके माथे को चूमते नजर आ रहे हैं।

वरुण ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "हमारा छोटा सा शहजादा 10.09.2025।"

पोस्ट करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

चिरंजीवी की बहू और रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने कमेंट में लिखा, "बधाई हो... बहुत खुशी हुई।" अभिनेत्री श्रिया सरन ने लिखा, "बधाई हो, बहुत खुश हूं!" रकुल प्रीत सिंह ने भी रेड हार्ट इमोजी के साथ बधाई दी। अभिनेता संदीप किशन ने भी रेड हार्ट इमोजी के साथ शुभकामनाएं दीं।

सामंथा ने लिखा, "बधाई हो।" रेजिना कैसेंड्रा ने लिखा, "बधाई हो।"

वरुण और लावण्या ने 1 नवंबर, 2023 को इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी की थी। इस साल मई में अभिनेता ने पत्नी के प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। अभिनेता ने एक मोनोक्रोम तस्वीर में बच्चे के जूते के साथ अपने हाथों की तस्वीर साझा की और लिखा, "जीवन का सबसे खूबसूरत रोल जल्द ही आने वाला है।"