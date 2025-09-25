Varun Dhawan Film : हॉट अवतार में वरुण धवन का फिल्म प्रमोशन, इंस्टाग्राम पर शेयर की इंडियन अटायर फोटोज

मनोरंजन

Sep 25, 2025, 08:55 AM
नई दिल्ली: फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन आज बॉलीवुड के राजा बाबू बन चुके हैं।

एक्टर ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी हैं और अब दशहरा पर एक्टर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हो रही है। फिल्म में एक्टर के साथ लीड रोल में जान्हवी कपूर हैं। दोनों की जोड़ी ने साथ में यह दूसरी फिल्म की है।

अब एक्टर ने अपने हॉट अवतार में फिल्म का प्रमोशन किया है। एक्टर ने ऐसी फोटोज डाली हैं, जिससे फीमेल फैंस की दिल की धड़कन बढ़ गई है। वरुण धवन ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और इंडियन अटायर में बेहद हॉट फोटोज डाली हैं।

इंडियन अटायर में एक्टर का लुक खिलकर सामने आया है। एक्टर ने ब्राउन गोल्डन कलर की हैवी एंब्रॉयडरी वाली शेरवानी पहनी है, जिसके साथ नेट का दुपट्टा लिया है। एक्टर सन के साथ कोलेब करते हुए फोटो क्लिक कर रहे हैं। एक्टर ने कैप्शन में लिखा- सनी डेज इन अहमदाबाद…। एक्टर का ओवरऑल लुक काफी धांसू है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।

एक यूजर ने लिखा, "ओह हैंडसम…तुम बहुत ज्यादा हॉट हो…" एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अरे…क्या करना चाहते हो हमारे साथ, सर…?" बाकी यूजर्स रेड हार्ट पोस्ट कर अपनी फीलिंग्स बयां कर रहे हैं।

बात अगर एक्टर की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की बात करें तो फिल्म आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया वाला फील देगी। ट्रेलर में एक्टर अपनी एक्स को चलाने के लिए जान्हवी कपूर से नजदीकियां बढ़ाने का नाटक करते हैं लेकिन दोनों को असल में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिल्म में वरुण और जान्हवी के अलावा रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा सेकेंड लीड रोल में हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की बॉर्डर 2 और भेड़िया 2 भी आने वाली हैं। दोनों ही फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और साल 2026 में दोनों फिल्में फ्लोर पर आ सकती हैं।

 

 

