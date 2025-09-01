मनोरंजन

Varun Dhawan New Movie: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' कब होगा रिलीज? वरुण धवन ने खास अंदाज में बताया

Sep 01, 2025, 07:19 PM
मुंबई: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म का टीजर पहले ही लोगों को खूब पसंद आया, और अब इसका पहला गाना 'बिजुरिया' रिलीज होने जा रहा है। इस गाने की रिलीज डेट की जानकारी खुद वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर एक खास अंदाज में दी।

वरुण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों की मस्ती और एनर्जी देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि गाना कितना धमाकेदार होने वाला है। वरुण की इस पोस्ट के बाद फैन्स गाने को लेकर काफी उत्साहित हैं।

इस वीडियो पोस्ट के साथ वरुण धवन ने एक प्यारा कैप्शन भी लिखा, ''मेरा बचपन का गाना। मैं इस गाने पर स्कूल में डांस किया करता था और अपने भाई की शादी में भी मैंने इसी गाने पर डांस करते हुए मस्ती की थी। अब जब यही गाना मेरी फिल्म में शामिल हो रहा है, यह गाना 3 सितंबर को रिलीज होगा।''

बता दें कि 'बिजुरिया' गाना सबसे पहले साल 1999 में रिलीज हुआ था। यह सोनू निगम के एलबम 'मौसम' का एक हिट ट्रैक था। गाने को खुद सोनू निगम ने गाया और लिखा था, जबकि इसका म्यूजिक रवि पवार ने कंपोज किया था। 'बिजुरिया' अपने समय का काफी पॉपुलर गाना था। इसमें नब्बे के दशक का वह मस्तीभरा और रंगीन अंदाज नजर आता है, जिसे आज की नई जनरेशन भी पसंद कर रही है।

अब इस गाने को 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नए अंदाज के साथ पेश किया जाएगा।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है और इसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। खास बात यह है कि इसी दिन ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा: चैप्टर 1' भी रिलीज हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर दोनों का आमना-सामना होगा।

 

 

