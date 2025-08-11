मनोरंजन

Varun Dhawan Border 2: पंजाब के खेतों में बिना चप्पल के सिंपल लुक में नजर आए वरुण धवन, तस्वीरें की शेयर

वरुण धवन ने ‘बॉर्डर 2’ शूट के बाद पंजाब की वादियों का लुत्फ उठाया
Aug 11, 2025, 07:25 AM
मुंबई:  अभिनेता वरुण धवन ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए हाल ही में अपना अमृतसर का शेड्यूल खत्म कर लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। इसी कड़ी में अब उन्होंने पंजाब के खेतों में समय बिताते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह खेतों के बीच बैठकर गांव की खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। लुक की बात करें तो वरुण सिंपल पैंट-शर्ट पहने हुए हैं; नंगे पैर, वह खेतों की मेड़ पर बैठे हुए पोज देते नजर आ रहे हैं।

पंजाब की हरियाली का आनंद लेते हुए, अभिनेता ने पोस्ट को कैप्शन दिया, "पंजाब दे खेत, बेस्ट मॉर्निंग हो गया।"

फैंस को वरुण का यह खास अंदाज काफी पसंद आया है; कई यूजर्स उन्हें हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट पर लिखा, "कपड़े जच रहे हैं, पाजी," और दूसरा यूजर लिखता है, "देसी बंदा।"

वरुण इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं; वह शूटिंग में व्यस्त होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया था कि उन्होंने अमृतसर की शूटिंग खत्म कर ली है। फिल्म के मेकर्स ने अमृतसर सेट से रैप-अप पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे।

वीडियो में निर्माता भूषण कुमार, अभिनेत्री मेधा राणा और वरुण धवन नजर आ रहे थे, वहीं अभिनेता वरुण धवन केक काटते हुए कह रहे थे, "शूटिंग खत्म हुई, भारत माता की जय।"

फिल्म 'बॉर्डर-2' में अभिनेत्री मेधा राणा वरुण संग खास रोल में नजर आएंगी।

यह फिल्म मेधा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि वह एक सैन्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं। फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले हो रहा है।

'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी। उसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी गुलजार, पूजा भट्ट और शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थे।

वहीं 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी हैं। यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

