Varun Dhawan Border 2 : रिवील हुआ वरुण धवन का पहला लुक, मेजर होशियार सिंह दहिया बनकर करेंगे दुश्मनों का सफाया

Nov 05, 2025, 03:53 PM
बॉर्डर-2 : रिवील हुआ वरुण धवन का पहला लुक, मेजर होशियार सिंह दहिया बनकर करेंगे दुश्मनों का सफाया

नई दिल्ली: "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" से दर्शकों का दिल जीतने वाले वरुण धवन ने फैंस को बड़ा तोहफा दे दिया है। अभिनेता ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर-2' से अपना पहला लुक रिवील कर दिया है, जिसे देखकर फैंस खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पा रहे हैं।

वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'बॉर्डर-2' से अपना लुक रिवील किया है। खून से लथपथ वरुण फौजी की वर्दी पहने हुए, हाथ में बंदूक लेकर, जुनून के साथ चिल्ला रहे हैं। उन्होंने पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, "देश के सिपाही पीवीसी होशियार सिंह दहिया, 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज।"

बता दें कि मेजर होशियार सिंह दहिया 1957 में जाट रेजिमेंट का हिस्सा थे और 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि पाकिस्तान की एक बटालियन ने मेजर और उनके सिपाहियों पर हमला कर दिया था, लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने कई शत्रु सैनिकों को अकेले मार गिराया था, लेकिन वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था।

'बॉर्डर-2' में वरुण धवन के अलावा सनी देओल और पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म में सनी देओल 'बॉर्डर' के पहले पार्ट के ही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल प्ले करेंगे, जबकि दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स अफसर निर्मल सिंह सेखों का रोल करने वाले हैं। अभी तक मेकर्स ने सिर्फ वरुण धवन का लुक ही रिवील किया है, लेकिन जल्द ही दिलजीत दोसांझ का लुक भी रिवील किया जाएगा। इसके अलावा, फिल्म में मोना सिंह, अहान शेट्टी, और सोनम बाजवा भी शामिल हैं।

अभी तक फिल्म का पहला टीजर सामने आया है, लेकिन मेकर्स जल्द ही ट्रेलर भी रिलीज करेंगे। फिल्म को निधि दत्ता, भूषण कुमार, जे.पी. दत्ता, और कृष्ण कुमार ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक बार फिर देशवासियों के अंदर देशप्रेम की भावना को जगाएगी और शहीद हुए सैनिकों को सम्मान भी देगी।

--आईएएनएस

 

 

