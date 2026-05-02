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The Final Battle : वरुण बडोला और हर्ष छाया की ‘अनदेखी’ में रीयूनियन

20 साल बाद फिर साथ दिखे वरुण बडोला और हर्ष छाया, वेब सीरीज में नया ट्विस्ट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 02:42 AM
दो दशकों बाद फिर साथ: वरुण बडोला और हर्ष छाया की ‘अनदेखी’ में रीयूनियन

मुंबई: टीवी जगत के दो एक्टर वरुण बडोला और हर्ष छाया दो दशकों बाद एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। दोनों ने पहली बार ‘अस्तित्व... एक प्रेम कहानी’ में साथ काम किया था। अब वे अपकमिंग वेब सीरीज 'अनदेखी: द फाइनल बैटल' में आमने-सामने होंगे।

वरुण बडोला ने इस रीयूनियन पर खुशी जताते हुए कहा, “इतने सालों बाद हर्ष के साथ फिर से काम करना पुरानी यादें ताजा करने वाला और क्रिएटिव तौर पर बहुत संतोषजनक अनुभव है। हम दोनों कलाकार के रूप में काफी बदल गए हैं। ‘अनदेखी’ जैसे शो में साथ आना और खास इसलिए है क्योंकि मैं इस सीरीज को राइटर के तौर पर भी करीब से जुड़ा रहा हूं।”

वरुण ने आगे कहा कि दोनों का एक पुराना साझा इतिहास है, लेकिन अब वे स्क्रीन पर एक नया अंदाज और नई एनर्जी लेकर आ रहे हैं। हर्ष छाया एक बार फिर अपने चर्चित किरदार ‘पापाजी’ के रूप में दर्शकों के सामने आएंगे, जबकि वरुण बडोला न सिर्फ अभिनय करेंगे बल्कि इस सीरीज के लेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हर्ष छाया ने इस रीयूनियन पर बात करते हुए कहा, “दो दशकों बाद फिर से साथ काम करना सचमुच बहुत खास लग रहा है। यह एक जानी-पहचानी सी बात है, लेकिन इसमें नई एनर्जी भी है। यह जानकर कि वरुण ने ‘अनदेखी’ को गढ़ने में मदद की है, यह और भी खास हो जाता है। ऐसा पूरा चक्र पूरा होना और खास मौका बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है।”

‘अनदेखी: द फाइनल बैटल’ अप्लॉज एंटरटेनमेंट और बनीजे एशिया के सहयोग से बनी है। इसे आशीष आर. शुक्ला ने निर्देशित किया है। इस सीरीज में दिव्येंदु भट्टाचार्य, सूर्या शर्मा, अंकुर राठी, शिवज्योति राजपूत और गौतम रोडे भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

यह सीरीज सत्ता, अहंकार और पहचान की गहरी कहानी को पेश करती है। यह समाज के दो अलग पहलुओं को दिखाती है, जहां एक तरफ सत्ता के नशे में चूर लोग हैं और दूसरी तरफ वे दबे-कुचले लोग हैं, जो सालों के जुल्म के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं।

‘अनदेखी: द फाइनल बैटल’ की स्ट्रीमिंग 1 मई से शुरू हो चुकी है।

--आईएएनएस

 

 

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