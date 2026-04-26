Varsha Usgaonkar Interview : आज दर्शक मजबूत महिला किरदारों वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं : वर्षा उसगांवकर

मुंबई:: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में समय के साथ महिलाओं के किरदारों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां फिल्मों में महिलाओं को केवल सहायक भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता था, वहीं अब उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर किरदारों में दिखाया जाता है।

आज अभिनेत्रियां ऐसे रोल चुन रही हैं, जो समाज में महिलाओं की ताकत को दिखा सकें। इसी बीच मराठी अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने अपने करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर आईएएनएस से खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह आने वाले समय में किस तरह के किरदार निभाना चाहती हैं।

अपनी आने वाली ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'कौन सही' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान वर्षा उसगांवकर ने आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वह भविष्य में किस तरह के किरदार निभाना चाहती हैं, तो इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा कि उनकी हमेशा से इच्छा रही है कि वह पर्दे पर एक आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाएं।

उन्होंने कहा, ''मैं डॉक्टर, वकील या बिजनेसवुमन जैसे रोल करना चाहती हूं, जिनमें महिला का आत्मविश्वास और शक्ति दिखाई दे। मुझे उन्हें ऐसे किरदार बेहद पसंद हैं जो महिलाओं को सिर्फ भावुक नहीं, बल्कि मजबूत और फैसले लेने वाली शख्सियत के रूप में दिखाते हैं। आज दर्शक भी ऐसी कहानियां देखना पसंद कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा कोई अच्छा किरदार मिलता है, तो मैं जरूर उसे निभाना चाहूंगी।''

आईएएनएस ने वर्षा उसगांवकर से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा, ''आजकल ओटीटी पर अलग तरह का काम हो रहा है। वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट ने कलाकारों के लिए नए मौके खोले हैं। मुझे ओटीटी पर बनने वाले कई प्रोजेक्ट पसंद आते हैं और मैं खुद भी इसमें काम करना चाहती हूं।''

उन्होंने आगे कहा, ''अब तक मुझे ओटीटी पर कोई ऐसा दमदार रोल नहीं मिला जिसे मैं तुरंत स्वीकार कर सकूं। कुछ ऑफर्स जरूर आए थे, लेकिन उस समय मैं दूसरे कामों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं बन पाई। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ओटीटी पर मजबूत किरदार निभाने का मौका मिलेगा।''

--आईएएनएस

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