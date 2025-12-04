मनोरंजन

विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक, अनुष्का शर्मा ने दिया रोमांटिक रिएक्शन

Dec 04, 2025

मुंबई, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं, देशभर की धड़कनें उनसे जुड़ जाती हैं। उनके बल्ले से निकला हर रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बढ़त नहीं लाता, बल्कि करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आता है। और जब बात शतक की हो, तो यह खुशी कई गुना बढ़ जाती है।

बुधवार को रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपना 53वां शतक क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। ऐसे खास मौकों पर फैंस के साथ जिस एक शख्स की खुशी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, वह हैं उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा।

इस सीरीज में उनका दूसरा शतक था। इससे पहले उन्होंने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। विराट की इस शानदार पारी के बाद सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विराट की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह मैदान पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने रेड हार्ट का इमोजी लगाया।

वहीं विराट के शानदार प्रदर्शन पर टीवी एक्टर अली गोनी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विराट की एक फोटो पोस्ट की और इमोजी के साथ उनकी तारीफ की।

विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वह निजी जिंदगी में भावुक और परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हर बड़ी जीत के बाद वह अपनी शादी की अंगूठी को चूमकर अपने प्यार और आभार को जताते हैं। कई बार वह मैच जीतने के तुरंत बाद अनुष्का से मिलने तक पहुंच जाते हैं।

विराट और अनुष्का जल्द ही अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मनाने वाले हैं। इस कपल ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की थी। साल 2021 में उन्होंने बेटी वामिका का स्वागत किया और फरवरी 2024 में अनुष्का ने बेटे अकाय को जन्म दिया। वर्तमान में यह कपल भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड की सबसे प्यारी और चर्चित जोड़ियों में से एक माना जाता है।

