वरुण धवन ने 'वाओ' गाने का रिहर्सल वीडियो किया शेयर, बताया अपना बर्थडे सॉन्ग

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। वरुण धवन की आगामी रोमांटिक फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना' के निर्माताओं ने हाल ही में संगीत प्रेमियों को एक जोशीले गाने 'वाओ' से रूबरू कराया।

रविवार को वरुण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर गाने के रिहर्सल सेशन का एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो अपलोड किया।

वरुण ने बताया कि लोकप्रिय गानों के हुक स्टेप्स देखना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन उन्हें परफेक्ट बनाने के पीछे की मेहनत से कोई वाकिफ नहीं होता।

वीडियो में वरुण पूरे जोश के साथ डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "जो काम कोई नहीं देखता, वही वो स्टेप हैं जिसे सब देखते हैं।

शुक्रवार को एक साल और बड़े हुए वरुण ने 'वाओ' को अपना 'बर्थडे सॉन्ग' बताया।

इंस्टाग्राम पर गाने की एक झलक शेयर करते हुए वरुण ने लिखा, "मेरा बर्थडे सॉन्ग है वाओ! इस गाने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मेरे सभी चाहने वालों का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाया।

हार्डी संधू और किरण बाजवा की सुरीली आवाजों से सजे इस गाने 'वाओ' को तनिष्क बागची, रोनी अजनाली और गिल मछराई ने संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल रोनी और गिल ने लिखे हैं।

इस गाने के बारे में हार्डी ने एक बयान में कहा कि पहली बार सुनते ही 'वाह' में वो चिंगारी सी महसूस हुई। यह ऊर्जा से भरपूर और बेहद आकर्षक गाना है, ऐसा गाना जिसे आप सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। इतने बेहतरीन रचनात्मक सहयोगियों के साथ इसे रिकॉर्ड करना बेहद मजेदार अनुभव रहा।

संगीतकार तनिष्क बागची ने कहा कि 'वाओ' के साथ वे इसे समकालीन, जोशीला और बेहद आकर्षक बनाना चाहते थे। इसे इस तरह बनाया गया है कि आप थिरकने लगें, बस इतना ही। इस गाने में शामिल हर कलाकार ने अपना व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ा है, जिससे इस गाने के प्रति मेरा नजरिया और भी निखर गया है।

डेविड धवन द्वारा निर्देशित, 'है जवानी तो इश्क होना' में मौनी रॉय, चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और अली असगर सहित कई अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

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