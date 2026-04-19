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वरुण तेज का कमबैक प्रॉमिस: सर्जरी के बाद बोले अभिनेता- मजबूती से वापसी करने के लिए हूं तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 02:59 PM

मुंबई, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अभिनेता वरुण तेज इन दिनों फिल्म 'भारी' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वे एक वॉलीबॉल खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की तैयारी के दौरान उन्हें वॉलीबॉल की ट्रेनिंग में गंभीर चोट लग गई थी। उनके घुटने में फ्रैक्चर गया, जिसके कारण उन्हें छोटी सर्जरी करवानी पड़ी थी।

वरुण ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मे एक्स पर अपने फैंस को सेहत के बारे में जानकारी दी। उन्होने एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सर्जरी पूरी तरह सफल रही और वे अब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। अभिनेता ने डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए लिखा कि वे जल्द ही काम पर लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर वापस आएंगे।

वरुण तेज ने पोस्ट में लिखा, "हर उस व्यक्ति का शुक्रिया, जिसने मेरी चिंता की और मेरा साथ दिया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सर्जरी अच्छी तरह से हो गई है, और मैं अब पूरी तरह ठीक होने और मजबूत बनने पर ध्यान दे रहा हूं।"

अभिनेता ने आगे लिखा, "अपने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा और सही सलाह दी। मैं जल्द ही काम पर लौटूंगा... पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। प्यार, वरुण तेज।"

फिल्म 'भारी' में वरुण तेज वॉलीबॉल खिलाड़ी का रोल कर रहे हैं। इस किरदार के लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही थी। ट्रेनिंग के दौरान अचानक घुटने में फ्रैक्चर हो गया। बहन निहारिका कोनिडेला ने भी पहले फैंस को इस चोट की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि सर्जरी सफल रही और वरुण अब डॉक्टरों की देखरेख में रिकवर कर रहे हैं।

बता दें कि निर्देशक यदु वामसी की फिल्म 'भारी' की शूटिंग मई में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक वरुण तेज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते।

फिल्म 'भारी' की बात करें तो इसे निहारिका, पिंक एलिफेंट पिक्चर्स के बैनर तले बना रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन यधु वामसी ने किया है और रवि शंकर डी इसके सह-निर्देशक हैं, जबकि रमेश मान्यम इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीकेपी

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