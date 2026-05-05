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वरुण बडोला ने 'अस्तित्व एक प्रेम कहानी', 'देश में निकला होगा चांद' जैसे शो को दिया अपने करियर को आकार देने का श्रेय

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 09:41 AM

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। अभिनेता वरुण बडोला ने बताया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में ‘कोशिश - एक आशा’, ‘अस्तित्व...एक प्रेम कहानी’ और ‘देश में निकला होगा चांद’ जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो ने उनके करियर को आकार दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके अभिनय करियर की शुरुआत में इन शो ने उन्हें बहुत अच्छी पहचान दिलाई।

आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में अभिनेता ने कहा कि ये किरदार हमेशा उनके दिल के करीब रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक अभिनेता के लिए अतीत की उपलब्धियों में न जीकर आगे बढ़ना और तरक्की करना जरूरी है।

अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए वरुण ने कहा, “आप जिंदगी में कभी भी अपने किरदार से खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं आपको यह एहसास होना चाहिए कि अब आप बड़े हो गए हैं। और बड़ा होना एक खूबसूरत एहसास है; आप बड़े क्यों नहीं होना चाहेंगे?”

उन्होंने आगे कहा, “जिन किरदारों ने मुझे इस दुनिया से मिलवाया, जैसे ‘देश में निकला होगा चांद’ और ‘अस्तित्व...एक प्रेम कहानी’, वे बहुत बड़े शो थे। मैंने उन किरदारों को सच्चा बनाने के लिए बहुत मेहनत की। सच यह है कि उन किरदारों ने मुझे बहुत लोकप्रियता दिलाई। लेकिन यह 20-22 साल पहले की बात है। इसलिए मुझे अपने काम पर गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अतीत में बैठकर उन उपलब्धियों को पकड़कर आगे बढ़ने से इनकार नहीं कर सकता।”

वरुण की बात करें तो, वह अपने शो ‘अस्तित्व…एक प्रेम कहानी’ से घर-घर में पहचाने जाने लगे। यह शो 2002 में शुरू हुआ था, जिसमें वह अभिनेत्री निक्की अनेजा वालिया के साथ नजर आए थे।

उन्हें ‘कोशिश - एक आशा’ में भी खूब पसंद किया गया था, जिसमें उन्होंने संध्या मृदुल के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी और अपने किरदार के लिए काफी सराहना मिली थी।

‘देश में निकला होगा चांद’ में उन्होंने संगीता घोष के साथ स्क्रीन साझा की। 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन की दुनिया में उनका ‘देव’ का किरदार बहुत लोकप्रिय हो गया।

इन तीनों शो ने उन्हें टेलीविजन के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। वरुण की शादी राजेश्वरी से हुई है। उन्हें आखिरी बार ओटीटी सीरीज ‘अनदेखी’ के चौथे सीजन में देखा गया था।

‘अनदेखी’ में हर्ष छाया, वरुण बडोला, गौतम रोडे और सूर्या शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस अभिनेता ने शो के पहले सीजन का सह-लेखन भी किया है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस

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