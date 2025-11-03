वर्ल्ड चैंपियन बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, तो जश्न में डूबा मनोरंजन जगत

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 के वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद न केवल खेल जगत बल्कि मनोरंजन जगत के सितारों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। रजनीकांत, भूमि पेडनेकर, सामंथा रुथ प्रभु और करीना कपूर खान जैसे सितारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से टीम को बधाई दी और इस जीत के महत्व को देश और समाज के लिए प्रेरक बताया।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने एक्स अकाउंट के टाइमलाइन पर लिखा, ''भारत के लिए यह कितना गौरवशाली पल है! हमारी टीम ने साहस, गरिमा और शक्ति की नई परिभाषा दी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आपने बेखौफ और अडिगता के साथ तिरंगे को पूरे विश्व में लहराया। बहुत-बहुत बधाई। इतिहास रचा गया है। जय हिंद।''

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इस जीत के बारे में कहा, ''ब्रावो गर्ल्स! यह जीत सिर्फ कप उठाने के बारे में नहीं है, यह उन लाखों लोगों के सपनों को उठाने के बारे में है, जिन्होंने आपको हर रन, हर कैच और मैदान पर अनगिनत निडर पलों के साथ बाधाओं को तोड़ते देखा। यह जीत हर लड़की के लिए है, जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, और यह विश्वास रखने की, कि वे कहीं भी अपनी जगह बना सकती हैं, आपने कल को प्रेरणा में बदल दिया। आपने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया। आपने आशा को और चमकदार बनाया है।''

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने लिखा, ''ऐसे पल ट्रॉफी से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यह एक बदलाव है, महिलाओं के खेल में यह एक बड़ा मोड़ है। हमने अपने नायकों को देखा जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। मेहनत, दिल और पसीने की हर एक बूंद को इसे हासिल करने के लिए लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि आज टीम ट्रॉफी घर ले आई। इस जीत की वजह से राष्ट्र का महिलाओं के खेल को देखने का नजरिया आज बदला है। अब हर लड़की अपने सपनों को पूरा करने का विश्वास रखती है।''

करीना कपूर खान ने भी जीत को हर उस लड़की के लिए गर्व और प्रेरणा का पल बताया जिन्होंने कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने आइकोनिक मैच की कुछ कीमती तस्वीरें साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ''भारत के लिए, खेल के लिए और हर उस लड़की के लिए गर्व का पल, जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। 2-11-2025, याद रखने वाली तारीख। इतिहास में दर्ज हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सलाम। आप असली हीरो हैं और दुनिया को दिखाया कि यह कैसे किया जाता है।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम