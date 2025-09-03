वर्कआउट के बाद दिखा रानी चटर्जी का ग्लैमरस अंदाज, शेयर किया वीडियो

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रानी चटर्जी अभिनय के साथ-साथ अपनी फिटनेस पर भी खास ध्यान देती हैं। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर के जिम आउटफिट के साथ ब्लैक कलर का जैकेट कैरी किया है, जिसे देख फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि रानी एक्सरसाइज करके फ्री हुई हैं। अभिनेत्री ने वीडियो के साथ 'शी राइज एंड शी ग्लॉस' गाना ऐड किया है।

अभिनेत्री अपने जिम वर्कआउट को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं। वह बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की तरह ही रोजाना जिम जाती हैं और हेल्दी डाइट लेती हैं। इससे पहले अभिनेत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही थीं।

वीडियो में पहले अभिनेत्री 'एम्प्टी बारबेल' से फुल बॉडी वर्कआउट, 'बारबेल प्लेट' से शोल्डर फ्लेक्सन एक्सरसाइज और इसके बाद वह 'शोल्डर गर्डल' के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करती नजर आ रही थी। साथ ही इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "तीन महीनों के बाद।"

अभिनेत्री रानी चटर्जी ने एक्सरसाइज से काफी हद तक अपना वजन कम कर लिया है। एक समय था, जब वह बहुत मोटी थीं। वजन घटाने के लिए उन्होंने जिम और योग करना शुरू कर दिया। आज उनका बेली फैट पूरी तरह से गायब हो चुका है। वहीं उनके चेहरे की रंगत पहले से काफी बदल गई है। अब उनका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करता है।

अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से की थी। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई थीं, जिनमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', और 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं।

रानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी हैं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं।

--आईएएनएस

