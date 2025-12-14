वीर सावरकर को याद कर भावुक हुए रणदीप हुड्डा, दिखाई उस जेल की तस्वीर, जहां शूट हुई थी फिल्म

मुंबई, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बीते साल वीर सावरकर की कहानी को दिखाते हुए फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' बनाई थी, जिसका बजट 20 करोड़ रुपए था।

फिल्म पर्दे पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, उल्टा विवादों का शिकार हो गई। अब वीर सावरकर द्वारा लिखी कविता के 115 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया और उन्होंने जेल की उन अनदेखी फोटोज को भी शेयर किया, जहां उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग की थी।

अभिनेता रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर वीर सावरकर और अपनी फिल्म को लेकर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है। अभिनेता ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल की फोटो शेयर की और लिखा, "सेलुलर जेल, सागर प्राण तरमाला के 115 साल पूरे। उसी सेलुलर जेल में दोबारा जाना, जहां वीर सावरकर ने कभी कष्ट सहे थे, जहां मैंने फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' का एक बड़ा हिस्सा शूट किया था, और उस जगह पर उनकी मूर्ति का अनावरण देखना, जिसे कभी खौफनाक काला पानी कहा जाता था, यह मेरे लिए बहुत ही पर्सनल अनुभव है। इतिहास शायद धीरे-धीरे याद रखे, लेकिन सच हमेशा रहता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहना मेरे लिए सम्मान की बात थी, और उसी जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से सम्मान पाना मेरे लिए विनम्रता का पल था क्योंकि जिस जगह ने कभी वीर सावरकर के महान बलिदान को देखा था, वीर सावरकर की विरासत आज भी कायम है। आखिरकार, उन्हें उसी जगह पर सम्मानित किया गया जहां उन्होंने कभी अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया था।"

अभिनेता रणदीप हुड्डा की फिल्म 22 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी, और फिल्म का निर्देशन और निर्माण भी उन्होंने ही किया था। फिल्म में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को सावकर से प्रेरित दिखाना, कुछ मुद्दों को फिल्म से बाहर रखना और फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाना, इन सभी मुद्दों की वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ गई।

फिल्म ने पहले हफ्ते लगभग 11 करोड़ की कमाई की, लेकिन फिर धीरे-धीरे फिल्म की कमाई कम हो गई। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

