'वॉर-2' स्टार ऋतिक रोशन ने थलाइवा रजनीकांत के साथ शेयर की अपनी बचपन की यादें

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपने बचपन की यादें शेयर कीं। एक तस्वीर शेयर करते हुए एक्टर ने बताया कि उनके पहले एक्टिंग गुरु कौन थे। यह कोई और नहीं, सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत हैं।

'वॉर-2' और 'कुली' की रिलीज से पहले ऋतिक ने लेजेंड्री एक्टर रजनीकांत को शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही ऋतिक ने रजनीकांत को लेकर कहा कि उन्होंने फिल्मों में एक मानक स्थापित किया है और वे एक प्रेरणा हैं।

दरअसल, रजनीकांत ने हाल ही में सिनेमा में काम करते हुए 50 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने उन्हें बधाई देते हुए एक पोस्ट एक्स पर लिखा है। ऋतिक रोशन ने एक फोटो के साथ इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "एक अभिनेता के रूप में आपके साथ मैंने अपना पहला कदम रखा। आप मेरे पहले शिक्षकों में से एक थे रजनीकांत सर, और आप हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत और मानक बने रहेंगे। पर्दे पर जादू बिखेरते हुए 50 साल पूरे करने पर आपको बधाई।"

ऋतिक रोशन ने रजनीकांत के साथ फिल्म 'भगवान दादा' में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसी को याद करते हुए उन्होंने थलाइवा को अपना पहला गुरु बताया है। ऋतिक ने फिल्मी पर्दे पर उनको बेहतरीन सफर को सलाम किया।

रजनीकांत को बधाई देने का 'वॉर-2' स्टार का ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के कमेंट में लिखा कि वो कितने अच्छे हैं जो दूसरे स्टार्स से जलते नहीं बल्कि उनसे प्रेरणा लेते हैं।

'वॉर-2' के प्रमोशन के साथ ही ऋतिक ने रजनीकांत को उनकी नई फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं दीं। उनकी फिल्म 'कुली' भी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। ऋतिक ने भारतीय सिनेमा की ताकत और उसमें रजनीकांत के योगदान का जश्न मनाया।

'वॉर-2' में ऋतिक रोशन फिर से फिल्म 'वॉर' के अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के तौर पर वापसी कर रहे हैं। 'वॉर' 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।

'वॉर-2' वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। इसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। ये 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज होगी। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इसे बनाया गया है। इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी