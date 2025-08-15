‘वॉर-2’ रिव्यू: यहां जानिए ऋतिक और जूनियर एनटीआर की फिल्म देख क्या बोली पब्लिक

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। वाईआरएफ फिल्म के बैनर तले बनी फिल्म ‘वॉर-2’ रिलीज हो चुकी है। इसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। 2019 में आई हिट फिल्म 'वॉर' का ये सीक्वल है। इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है।

गुरुवार को ही जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कैसी है। आईएएनएस ने वॉर-2 देखने पहुंचे दर्शकों से बात की और जाना कि फिल्म को लेकर उनकी राय कैसी है।

‘वॉर-2’ देखकर सिनेमा हॉल से बाहर आए एक दर्शक ने कहा, "मुझे फिल्म बहुत बढ़िया लगी, पूरी फिल्म में सबका काम अच्छा है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ने बेहतरीन काम किया है। दोनों मंझे हुए एक्टर हैं। इसमें फाइट बड़ी खतरनाक है। म्यूजिक भी देशभक्ति से भरा है। फिल्म को 5 में से 5 नंबर।"

एक अन्य दर्शक ने कहा, "मूवी अच्छी है, एक्शन अच्छा है। ये फिक्शनल ज्यादा लग रही है। वॉर-1 ज्यादा रियल लग रही थी। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों का काम अच्छा है। फिल्म को 3.5 स्टार।"

ऋतिक के एक फैन को फिल्म बहुत पसंद आई, उसने कहा, "फिल्म अच्छी थी, काफी अच्छी थी, मजा आ गया। एक्शन अच्छे थे। वीएफएक्स अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि इस फिल्म में आप ऋतिक रोशन को देखने के बाद निराश नहीं होंगे। उनके लुक्स और एक्शन कमाल के हैं।"

एक दर्शक ने फिल्म को हॉलीवुड से कंपेयर करते हुए कहा, "बहुत प्यारी मूवी है। लंबे समय के बाद इतनी अच्छी एक्शन मूवी आई है। ऐसा लग रहा है कि हम हॉल में कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। ऋतिक और एनटीआर दोनों कमाल के हैं। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। हां, फिल्म का म्यूजिक कमजोर है। डांस दोनों ही कलाकारों का अप टू द मार्क नहीं है। कियारा के किरदार में वह नमक नहीं है। मेरी तरफ से 3.5 स्टार।"

एक और दर्शक ने कहा, "मूवी अच्छी थी, जूनियर एनटीआर का काम मुझे काफी अच्छा लगा। जूनियर एनटीआर और ऋतिक दोनों बेस्ट हैं। वॉर-2 मुझे अच्छी लगी। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में काफी अंतर है। 5 में से 4.5 स्टार।"

