'वॉर 2' करके उत्साहित सिद्धार्थ सिब्बल, बोले- हर अभिनेता ऐसा सपना...

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के उभरते सितारे सिद्धार्थ सिब्बल ने अयान मुखर्जी की मेगा-एक्शन फिल्म 'वॉर 2' में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत लिया है। यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के बैनर तले बनी इस फिल्म में काम करने के अनुभव को सिद्धार्थ ने शानदार और बेहतरीन बताया।

हालिया रिलीज फिल्म में सिद्धार्थ ने ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर की है। उनकी प्रभावशाली भूमिका ने उन्हें भारतीय सिनेमा में एक नई उम्मीद के रूप में स्थापित करने में मदद की। फैंस भी उनके अभिनय को काफी पसंद कर रहे हैं।

सिद्धार्थ ने खुशी जाहिर करते हुए अनुभव को न केवल खास बताया, बल्कि करियर का अहम मोड़ भी कहा। अभिनेता ने बताया, "'वॉर 2' में मेरे किरदार को मिल रहा प्यार और सराहना बेहद खास है। इतने शानदार को-एक्टर्स के साथ काम करना और दर्शकों का दिल जीतना बहुत मायने रखता है। यह ऐसी रचनात्मक मान्यता है, जिसका हर अभिनेता सपना देखता है। इस फिल्म में काम करने का मेरा अनुभव बेहतरीन रहा।"

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी 'वॉर 2' में जूनियर एनटीआर खलनायक की भूमिका में हैं, जबकि कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं।

यह फिल्म कबीर धालीवाल (ऋतिक रोशन) की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो नए खतरे, खतरनाक एजेंट (जूनियर एनटीआर) से देश को बचाने की जंग लड़ता है।

14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो चुकी है। 'वॉर 2' में सिद्धार्थ सिब्बल, जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी के साथ अनुपम भट्टाचार्य, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, वरुण वडोला, विजय विक्रम सिंह, रेशमा, केसी शंकर, शब्बीर अहलूवालिया जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं।

वहीं, सिद्धार्थ के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह सलमान खान और रश्मिका मंदाना स्टारर 'सिकंदर' का भी हिस्सा रह चुके हैं।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम