'वापस एक्शन में' दृष्टि धामी, वेट लिफ्टिंग से लेकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वर्कआउट से रख रहीं खुद को फिट

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया में हमेशा ही अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ सितारे इसे बेहद खूबसूरती के साथ करते हैं। दृष्टि धामी ऐसे ही एक कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि फिटनेस में भी आगे रही हैं।

इस कड़ी में उन्होंने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके वर्कआउट रूटीन की झलक है।

वीडियो में दृष्टि वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लंजेस समेत कई मुश्किल एक्सरसाइज करती दिख रही है। वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि दृष्टि फिटनेस को लेकर कितनी गंभीर हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'वापस एक्शन में,' और इसके साथ उन्होंने 'वजन उठाने वाली' इमोजी का भी इस्तेमाल किया।

सोशल मीडिया के जरिए दृष्टि हमेशा अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। वह न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की खबरें साझा करती हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की प्यारी झलकियां भी दिखाती हैं।

दृष्टि धामी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और म्यूजिक वीडियो से की, जिसमें 'सईयां दिल में आना रे', 'हमको आज आजकल है', और 'नचले सोनियो तू' शामिल हैं। टेलीविजन में उन्होंने 2007 में स्टार वन के शो 'दिल मिल गए' से कदम रखा और डॉ. मुस्कान चड्ढा के किरदार से दर्शकों के बीच पहचान बनाई। इसके बाद 2010 में उन्होंने स्टार वन के शो 'गीत- हुई सबसे पराई' में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनकी गुरमीत चौधरी संग केमिस्ट्री और अभिनय को खूब सराहा गया। 2012 से 2014 तक उन्होंने कलर्स टीवी के शो 'मधुबाला- एक इश्क एक जुनून' में मुख्य भूमिका निभाई, जिसने उन्हें टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह दिलाई।

साल 2013 में उन्होंने डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा 6' में भाग लिया और विजेता बनीं, जबकि 2014 में उन्होंने इसके सातवें सीजन की मेजबानी भी की। इसके बाद उन्होंने 'एक था राजा एक थी रानी', 'परदेस में है मेरा दिल' और 'सिलसिला बदलते रिश्तों का' जैसे सफल शो किए। उनके अभिनय और ऑन-स्क्रीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें स्टार गिल्ड अवार्ड, स्वर्ण पुरस्कार, इंडियन टेली अवार्ड्स और भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार शामिल हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस