विनित श्रीनिवासन 'अथिराडी' के सेट पर शामिल हुए, शूटिंग के दूसरे शेड्यूल के जल्द पूरी होने की उम्मीद

Nov 28, 2025, 03:20 AM

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। मलयालम फिल्म 'अथिराडी' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें तीन लोकप्रिय अभिनेता, बेसिल जोसेफ, टोविनो थॉमस और विनिथ श्रीनिवासन पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया और फैंस के बीच काफी चर्चा है।

फिल्म की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसका पहला शेड्यूल इस महीने की शुरुआत तक पूरा हो गया था। दूसरा शेड्यूल 12 नवंबर से शुरू होना था, जो किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते इसे 18 नवंबर से शुरू किया गया।

दूसरे शेड्यूल में टोविनो थॉमस 23 नवंबर से शूटिंग में शामिल हुए और विनीत श्रीनिवासन 25 नवंबर से शूटिंग का हिस्सा बने। सूत्रों की मानें तो अब विनीत श्रीनिवासन भी शूटिंग में शामिल हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दूसरा शेड्यूल भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

'अथिराडी' की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से एक मास एक्शन एंटरटेनर के रूप में बनाई जा रही है। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया। टीजर में सबसे पहले विनिथ श्रीनिवासन के किरदार का परिचय दिया गया। इनके बाद बेसिल जोसेफ और टोविनो थॉमस के किरदारों की झलक दिखाई गई।

टीजर में दिखाया गया कि तीनों अभिनेता पूरी तरह से अलग-अलग व्यक्तित्व के किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म का निर्माण बेसिल जोसेफ के प्रोडक्शन हाउस, बेसिल जोसेफ एंटरटेनमेंट्स और डॉक्टर अनंथु एंटरटेनमेंट्स मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा, फिल्म के सह-निर्माता समीर थाहिर और टोविनो थॉमस हैं। फिल्म का निर्देशन अरुण अनिरुधन ने किया है।

अरुण अनिरुधन ने पहले मलयालम सुपरहीरो फिल्म 'मिन्नल मुरली' के लिए स्क्रीनप्ले लिखा था, जिसे बेसिल जोसेफ ने डायरेक्ट किया था।

फिल्म की कहानी अरुण अनिरुधन और पॉलसन स्कारिया ने मिलकर लिखी है। यह फिल्म दर्शकों के लिए एक संपूर्ण मनोरंजन अनुभव पेश करने का वादा करती है।

बेसिल जोसेफ, टोविनो थॉमस और विनिथ श्रीनिवासन की जोड़ी को लेकर फैंस में खासा उत्साह है। ऐसे में यह फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी हिट की उम्मीद जगाती है, क्योंकि इसमें मनोरंजन, एक्शन और स्टार कास्ट का सही मिश्रण देखने को मिलेगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

