'विन्नी की किताब' में दिखेगा अलीशा पंवार का अलग अंदाज, कलरफुल शिफॉन साड़ियों से बिखेरेगी जादू

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और वेब जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री अलीशा पंवार अब एक नई वेब सीरीज 'विन्नी की किताब' में नजर आने वाली हैं। इसमें उन्हें अपने एक सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा। दरअसल, अलीशा का सपना था कि वे हीरोइन स्टाइल क्लासिक लुक को अपनाएं। इस शो में वह कलरफुल शिफॉन साड़ियों में नजर आएंगी।

शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि यह उनके लिए एक खास अनुभव रहा।

'विन्नी की किताब' की कहानी एक छोटे शहर की महिला विन्नी के जीवन पर आधारित है। वह अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को लिखती है, बिना यह जाने कि उसके ये शब्द उसके जीवन को कितनी गहराई से बदल देंगे। कहानी दिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर की आवाज को सुनकर, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को दोबारा पा सकते हैं। यह पूरी यात्रा यह समझने में मदद करती है कि असली बदलाव हमेशा भीतर से ही शुरू होता है।

इस वेब सीरीज में अलीशा का लुक दर्शकों को बॉलीवुड फिल्म 'चांदनी' की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा, ''सीरीज में अपने किरदार के लुक को देखने के लिए मैं बेहद उत्सुक थी। यह मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा अनुभव था। शूटिंग की लोकेशन बेहद शानदार है और स्क्रिप्ट भी दमदार है।''

उन्होंने कहा, ''शो के कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के कसोल में शूट किए गए। यह मेरे लिए बेहद यादगार सफर रहा। मुझे कई कलरफुल शिफॉन और स्टाइलिश साड़ियां पहनने का मौका मिला, जो हमेशा से मेरा सपना रहा है। इस शो ने मेरे सपने को सच कर दिया और मुझे अपने किरदार के साथ पूरी तरह तालमेल बिठाने का मौका दिया।''

किरदार के बारे में बात करते हुए अलीशा ने बताया कि इस शो में विन्नी एक ऐसी महिला है जो अपनी कल्पनाओं और ख्वाहिशों के बारे में कहानियां लिखती है। लेकिन उसका जीवन तभी बदलता है जब उसे पति और करीबी दोस्त से धोखा मिलता है। यह घटना विन्नी के जीवन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ बन जाती है।

उन्होंने बताया कि कहानी की शुरुआत एक गृहिणी के जीवन से होती है, जिसे अपने दिल की बातें साझा करने के लिए कोई नहीं मिलता। लेकिन धीरे-धीरे यह कहानी बदलकर एक साहसी और लोकप्रिय लेखक की बन जाती है। विन्नी का यह सफर जज्बात, शक्ति और आत्म-खोज से भरा हुआ है। वह पूरी तरह से खुद को नए रूप में ढालती है और अपने जीवन को नए सिरे से जीना सीखती है।

अलीशा की नई वेब सीरीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। शो 11 दिसंबर को हंगामा ओटीटी पर रिलीज होने वाला है।

--आईएएनएस

पीके/एएस