'वन टू चा चा चा' में कॉमेडी रोल निभाकर खुश हैं आशुतोष राणा, बताया कैसा रहा 'चाचा' के किरदार का अनुभव

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा में अपने गंभीर और नेगेटिव किरदारों के लिए फेमस आशुतोष राणा अब 'चाचा' बनकर अपने कॉमेडी अंदाज से फैंस को हंसाने के लिए तैयार हैं।

उनकी अपकमिंग फिल्म 'वन टू चा चा चा' का मजेदार टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर के रिलीज पर अभिनेता आशुतोष राणा ने अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की है और बताया कि कैसे उनके इस किरदार ने उन्हें सीमाओं को तोड़ने का मौका दिया।

अपने कॉमेडी से भरे किरदार पर बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि उनके चाचा का किरदार बाकी सभी किरदारों से अलग है। ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं निभाया। उन्होंने कहा कि इस भूमिका ने मुझे सीमाओं को तोड़ने, खुलकर प्रयोग करने और हास्य को उसके सबसे बेबाक रूप में अपनाने का मौका दिया। मैंने कई सालों तक गंभीर किरदार निभाए हैं, लेकिन इस फिल्म ने मुझे बेबाक, सहज और आनंददायक रूप से काम करने का मौका दिया। इसने मुझे याद दिलाया कि कॉमेडी, जब ईमानदारी और पागलपन के साथ की जाती है, तो ये आपको अंदर से आजाद महसूस कराती है।

बता दें कि कॉमेडी फिल्म 'वन टू चा चा चा' का टीज़र 8 दिसंबर को रिलीज हुआ था। फिल्म के टीजर रिलीज के साथ फैंस अब ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में आशुतोष राणा के अलावा, अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर, ललित प्रभाकर, अनंत वी जोशी, अशोक पाठक और नायरा बनर्जी भी हैं। फिल्म को अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म पेलुसिडर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी है।

फिल्म की कहानी ललित प्रभाकर और अनंत वी जोशी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक बैग किसी को देना है, जिसमें करोड़ों का माल है। बैग देने के लिए एक खुफिया पासवर्ड भी लिखा है, लेकिन बैग गायब है। तभी एंट्री होती है सनकी और पागल चाचा की (आशुतोष राणा), जो बैग और कार दोनों लेकर फरार हैं। टीजर में चाचा और बैग ढूंढने की कवायद को दिखाया गया है, जिसमें एक्शन के साथ-साथ भरपूर कॉमेडी देखने को मिल रही है। कॉमेडी फिल्म 'वन टू चा चा चा' सिनेमाघरों में 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। अभी फिल्म का टीजर देखकर ही फैंस गुदगुदा रहे हैं, लेकिन अभी पूरा ट्रेलर आना बाकी है।

