वामीका गब्बी ने एक विशेष सवारी के साथ 'भूल चूक माफ' के 1 साल पूरे होने का मनाया जश्न

मुंबई, 23 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री वामिका गब्बी ने अपनी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'भूल चूक माफ' की रिलीज के एक साल पूरे होने का जश्न ई-रिक्शा की विशेष सवारी के साथ मनाया।

इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वामिका ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो क्लिप अपलोड की, जिसमें वह दुल्हन के लिबास में सजी हुई एक कार में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं और रास्ते में सभी को बता रही हैं कि आज उनकी शादी का दिन है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक साल पहले आप सब ने हमारी शादी में शामिल होके हमको इतना प्यार दिया! उसके लिए शुक्रिया! कुछ भूल चूक होगी हो तो माफ कर दीजिएगा।"

करण शर्मा के निर्देशन में बनी "भूल चूक माफ" को दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

नाटक के प्राथमिक कलाकारों में वामीका, राजकुमार राव और सीमा पाहवा शामिल हैं, जबकि संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, रघुबीर यादव, इश्तियाक खान, पूर्णिमा शर्मा, अनुभा फतेहपुरिया और विनीत कुमार सहायक कलाकार के रूप में हैं।

"भूल चूक माफ" 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं।

यह प्रोजेक्ट बनारस के एक छोटे शहर के लड़के रंजन (राजकुमार द्वारा अभिनीत) की कहानी बताता है, जिसे अपनी प्रेमिका तितली (वामिका द्वारा अभिनीत) से शादी करने के लिए सरकारी नौकरी मिल जाती है। हालांकि, वह भगवान शिव से किया एक महत्वपूर्ण वचन भूल जाता है, जिसके कारण वह समय के एक चक्र में फंस जाता है।

अब तकनीकी टीम की बात करें तो, इस ड्रामा की सिनेमैटोग्राफी सुदीप चटर्जी ने की है, जबकि संपादन का जिम्मा मनीष प्रधान के पास है।

इसके बाद, वामिका पहली बार करण जौहर की फिल्म "कुक्कू की कुंडली" में लोकप्रिय यूट्यूबर भुवन बाम के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी।

इस प्रोजेक्ट का निर्देशन शरण शर्मा कर रहे हैं, जो "गुंजन सक्सेनाः द कारगिल गर्ल" और "मिस्टर एंड मिसेज माही" जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

--आईएएनएस

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