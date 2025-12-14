विकसित भारत का सपना समय से पहले होगा साकार: नील नितिन मुकेश

अहमदाबाद, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अभिनेता नील नितिन मुकेश ने हाल ही में गुजरात में हुए शिल्प फाउंडेशन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और देश की युवा पीढ़ी पर गहरा विश्वास जताया है।

अभिनेता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि भारत तय समय से बहुत पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा।

अभिनेता ने आज की युवा पीढ़ी की मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास पर विश्वास करते हुए कहा, "सच कहूं, तो विकसित भारत का सपना पीएम मोदी का कई सालों से है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और खासकर युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है, और जो तारीख बताई जा रही थी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उससे पहले ही देश का नाम रोशन करेंगे।"

इसी के साथ ही अभिनेता ने युवा पीढ़ी की तारीफ करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी बहुत समझदार है। वह संघर्ष करना जानती है, और समय की कीमत भी समझती है। साथ ही, यह पीढ़ी नवाचारी है और खुद को लगातार बेहतर बनाने में लगी है।

उन्होंने आगे कहा, "इन गुणों के कारण वे अपने आइडिया और स्टार्टअप के जरिए देश का नाम दुनिया में ऊंचा करेंगे।"

अभिनेता ने अपील करते हुए कहा कि हमें ट्रेंड्स को फॉलो न करने के बजाए, खुद ट्रेंड सेट करना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम विदेश जाकर चीजें देखते हैं और सोचते हैं कि काश भारत में भी ऐसा ही कुछ होता, लेकिन हमें काश कहने की बजाए काम करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनसे कई गुना बेहतर हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "पीएम मोदी जी ने हमारी युवा में जो आत्मविश्वास जगाया है, उसकी वजह से हम जल्द ही देश को दुनिया के सामने गौरवान्वित करेंगे।"

अभिनेता ने फाउंडेशन को शुक्रगुजार करते हुए कहा, "मैं आज फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहां पर अपने भाई-बहनों के साथ आऊं और यहां के आइडियाज समझ सकूं और देखूं कि कहीं मैं भी इंवेस्ट कर सकता हूं।"

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी