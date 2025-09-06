मनोरंजन

विक्रांत मैसी ने निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को दी जन्मदिन और शिक्षक दिवस की बधाई

Sep 06, 2025

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। '12वीं फेल' निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर अभिनेता विक्रांत मैसी ने उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन के साथ-साथ शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं दी।

विक्रांत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की बधाई हो सर...मेरे लिए मार्गदर्शक बनने के लिए धन्यवाद, जैसा एक शिक्षक होना चाहिए। मैं आपसे प्यार करता हूं...शिक्षक दिवस की भी बधाई।"

अभिनेता विक्रांत मैसी कई दमदार भूमिकाओं में नजर आए हैं, लेकिन उन्हें असल पहचान फिल्म '12वीं फेल' से मिली थी। यह फिल्म आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह एक युवक की प्रेरणादायक कहानी है, जो गरीबी और बार-बार पढ़ाई में असफलता के बावजूद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करता है। फिल्म में विक्रांत के शानदार अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था। यह फिल्म यूपीएससी परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के अथक संघर्ष को उजागर करती है।

इसी के साथ ही उन्हें फिल्म के लिए 'बेस्ट एक्टर' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

बता दें यह पुरस्कार उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के साथ साझा किया, जिन्हें उनकी फिल्म 'जवान' के लिए सम्मानित किया गया।

'12वीं' फेल की बात करें तो इसमें विक्रांत मुख्य भूमिका में हैं और मेधा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर, और प्रियांशु चटर्जी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म तीन भाषाओं में रिलीज की गई थी: कन्नड़, तमिल, हिंदी, और तेलुगु।

विक्रांत के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में शनाया कपूर के साथ म्यूजिकल लव स्टोरी फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' में नजर आए थे। इसके बाद वह सिद्धार्थ आनंद और महावीर जैन द्वारा निर्मित फिल्म 'व्हाइट' में नजर आएंगे, जिसमें वे श्री श्री रवि शंकर की भूमिका निभाएंगे और इसकी शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा कोलंबिया में होगा।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

