विजय एंटनी की 'नूरू सामी' मां-बेटे के रिश्ते पर आधारित, निर्देशक ने की पुष्टि

चेन्नई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक शशिधरन को लोग प्यार से ससी कहकर बुलाते हैं। उनकी नई फिल्म 'नूरू सामी' बहुत जल्द रिलीज होगी। इसमें अभिनेता और संगीत निर्देशक विजय एंटनी मुख्य भूमिका में हैं।

ससी ने आईएएनएस से एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात की। इसमें उन्होंने फिल्म से जुड़े कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होगी और इसमें मां-बेटे के भावनात्मक रिश्ते को दिखाया जाएगा।

निर्देशक ससी की पिछली फिल्म 'पिचाईकरन' में भी अभिनेता विजय एंटनी मुख्य भूमिका में थे। दोनों की जोड़ी ने तब बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया था और उनकी मूवी न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि एक कल्ट क्लासिक भी बन गई।

आईएएनएस ने जब उनसे पूछा कि क्या यह फिल्म सीक्वल होगी, तो ससी ने इसका जवाब देते हुए कहा, “'नूरू सामी' की कहानी 'पिचाईकरन' की कहानी का विस्तार नहीं होगी। दोनों कहानियां अलग-अलग हैं और उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है। इसकी कहानी एक मां-बेटे के रिश्ते पर आधारित होगी और यह सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी।”

ससी ने आगे बताया कि उनकी आने वाली फिल्म दिल के बेहद करीब है। उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म में दो हीरो होंगे। उन्होंने कहा, "एक हीरो की भूमिका विजय एंटनी निभाएंगे, जबकि दूसरे हीरो का किरदार अजय धीशान निभाएंगे, जो विजय एंटनी की बहन के बेटे हैं। मुझे याद है कि जब हम 'ढिश्युम' बना रहे थे, तब अजय एक छोटे बच्चे थे। अब वह एक युवा हीरो हैं।"

गौरतलब है कि जब निर्देशक लियो जॉन पॉल की फिल्म 'मार्गन' का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तब निर्देशक ससी ने कहा था कि वो फिर से अभिनेता विजय एंटनी के साथ काम करेंगे। इस बारे में बात करते हुए ससी ने कहा था, "2006 में जब मैंने 'ढिश्युम' फिल्म बनाई थी, तब विजय एंटनी संगीत निर्देशक थे। 2016 में जब मैंने 'पिचाईकरन' बनाई थी, तब विजय एंटनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हम फिर से साथ काम करने जा रहे हैं।"

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम