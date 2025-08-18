वीजे से बॉलीवुड तक... रणवीर शौरी ने मेहनत और टैलेंट से बनाया हिंदी सिनेमा में खास मुकाम

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के चमकते सितारों में कुछ ही ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेमिसाल प्रतिभा से बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में अनूठा मुकाम हासिल किया है। रणवीर शौरी एक ऐसा नाम है, जिन्हें अपनी अभिनय शैली, बेजोड़ हास्य और किरदारों को जीवंत करने की कला के लिए जाना जाता है।

18 अगस्त 1972 को पंजाब के जालंधर में जन्मे रणवीर ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और हर किरदार में जान फूंकने की अद्भुत क्षमता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। चाहे हास्य हो, गंभीर भूमिका हो या फिर भावनात्मक दृश्य, रणवीर ने हर बार स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा है।

रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में एक वीजे (वीडियो जॉकी) के रूप में की। उन्होंने 1998 में टीवी शो 'ओए' से अभिनय की शुरुआत की और बाद में 'द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो' और 'रणवीर विनय और कौन' जैसे शो में होस्ट के रूप में लोकप्रियता हासिल की।

टीवी के बाद रणवीर ने फिल्मों का रुख किया और उनकी पहली फिल्म 'एक छोटी सी लव स्टोरी' (2002) थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने 'जिस्म' (2003), 'लक्ष्य' (2004), 'खोसला का घोसला' (2006), 'भेजा फ्राय' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008), 'चांदनी चौक टू चाइना', 'एक था टाइगर' (2012), 'सोनचिड़िया' (2019), और 'टाइगर 3' (2023) जैसी फिल्मों में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं, जिनमें उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा।

रणवीर ने अपनी फिल्मी सफलता के अलावा टीवी शो को करना भी जारी रखा। रणवीर 'खतरों के खिलाड़ी' (सीजन 5) और 2024 में 'बिग बॉस ओटीटी 3' में एक प्रतियोगी के रूप में नजर आए, जहां उनकी सादगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा।

फिल्मी जिंदगी के अलावा रणवीर ने अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी लोगों का ध्यान खींचा। बताया जाता है कि रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट को भी डेट किया, लेकिन बाद में उनका अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा से रिश्ता रहा। दोनों ने साल 2010 में शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है। हालांकि, 2015 में दोनों अलग हो गए और 2020 में उनका तलाक हुआ।

रणवीर को उनकी कॉमिक टाइमिंग और गंभीर किरदारों को बखूबी निभाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि, कई लोग उन्हें बॉलीवुड का एक अंडररेटेड अभिनेता मानते हैं। उनकी हालिया फिल्म 'गोधरा' ओटीटी पर रिलीज हुई है।

