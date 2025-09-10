मनोरंजन

TV Industry Struggles : तनाव की वजह से बीच में छोड़ा था एक सीरियल

वाहबिज दोराबजी ने करियर संघर्ष और रिश्तों पर खोला दिल
Sep 10, 2025, 02:58 AM
अभिनेत्री वाहबिज दोराबजी : तनाव की वजह से बीच में छोड़ा था एक सीरियल

मुंबई: टीवी एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी को ‘प्यार की एक कहानी’, ‘सरस्वती चंद्र’, और ‘बहु हमारी रजनीकांत’ जैसे सीरियल्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए अपने करियर के मुश्किल दौर को याद किया।

साथ ही बताया कि कैसे काम के तनाव की वजह से उन्हें एक सीरियल को बीच में ही छोड़ना पड़ गया था।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में वाहबिज ने कहा, “हां, मैंने एक शो बीच में ही छोड़ दिया था। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद वो शो बंद हो गया क्योंकि शो उन पर ही आधारित था। सच कहूं तो काम के तनाव ने मुझ पर बहुत बुरा असर डाला था। मुझे मधुमेह था और ये गंभीर स्थिति तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।”

अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "मैं खुद पर, अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं। रिश्तों के मामले में मैं बहुत पुराने जमाने की हूं। मैं 90 के दशक के प्यार में विश्वास करती हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती हूं जो मेरे जीवन में कुछ अर्थ जोड़े, जो मेरे बराबर का हो, महत्वाकांक्षी हो, फिर भी परिवार के प्रति समर्पित हो। मुझे आजकल के स्वाइप कल्चर से बहुत डर लगता है।"

टीवी इंडस्ट्री के बिजी शेड्यूल पर भी उन्होंने बात की। वाहबिज दोराबजी ने अपनी राय रखते हुए कहा, "टेलीविजन बहुत ही डिमांडिंग इंडस्ट्री है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। कभी-कभी प्रसारण का दबाव होता है और आप अपने प्रोडक्शन को कम नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर इतना दबाव नहीं झेल पाता। मेरा मानना ​​है कि आज की दुनिया को एक संतुलित और समग्र जीवनशैली की जरूरत है।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर काम का समय सीमित कर दिया जाए, तो कलाकारों के अभिनय में निखार आएगा, वे स्वस्थ रहेंगे, और उत्पादकता भी बढ़ेगी। इससे सबको फायदा होगा।

 

