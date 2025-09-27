मनोरंजन

व्हाइट ड्रेस में जान्हवी कपूर का ग्लैमरस अवतार, दिल जीत लेंगी फोटोज

Sep 27, 2025

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की डीवा जाह्नवी कपूर के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि उनकी फिल्म "होमबाउंड" सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

फिल्म में एक्ट्रेस अपने डेब्यू एक्टर ईशान खट्टर के साथ हैं और फिल्म को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिला है। अपने दिन को और खास बनाते हुए एक्ट्रेस ने बेहद ही ग्लैमरस फोटोज से अपना इंस्टाग्राम भर दिया है। "फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" की तुलसी यानी जाह्ववी ने बोल्ड फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं।

फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट फिश कट, स्किन टाइट ड्रेस में दिख रही हैं, जिसपर व्हाइट फ्लॉवर की एब्रायडरी भी है। एक्ट्रेस ने हाथ में व्हाइट लीली फ्लावर भी ले रखे हैं। एक्ट्रेस के क्लासी पोज उनके लुक को और गार्जियस बना रहे हैं। फैंस एक्ट्रेस के लुक पर रेड हार्ट पोस्ट कर प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस लग रही हो, जो रोज आकर इंस्टाग्राम पर छा जाती है।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "जितनी तारीफ की जाए कम है…श्रीदेवी को आप पर नाज होगा।"

इससे पहले एक्ट्रेस ने अपना डांडिया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। एक्ट्रेस ने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना था और वरुण धवन के साथ कोजी पोज दिए थे।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस की फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में एक्ट्रेस और वरुण धवन का रोमांस दिखाया गया है। फिल्म में आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म में अकेले जान्हवी और वरुण ही नहीं बल्कि रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा भी हैं। फिल्म का ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है।

फिल्म के गाने रिलीज के साथ भी पसंद आ रहे हैं। "पनवाड़ी" सॉन्ग पर 22 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इसके अलावा, रोमांटिक सॉन्ग "बिजूरिया" "और तू है मेरी" रिलीज कर दिए गए हैं।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी

