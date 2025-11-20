वाहेगुरु का आशीर्वाद लेकर दिलजीत दोसांझ करते हैं कॉन्सर्ट की शुरुआत

मुंबई, 19 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाबी सुपरस्टार और गायक दिलजीत दोसांझ को बीट कर पाना किसी अन्य सिंगर के बस की बात नहीं है।

सिंगर के गानों पर फैंस रोने और नाचने तक मजबूर हो जाते हैं। दिलजीत हमेशा अपने कॉन्सर्ट के फैन मूमेंट वाले वीडियो पोस्ट करते हैं। अब उन्होंने बैक स्टेज से लेकर फैंस के प्यार को कैमरे में कैप्चर किया है और दिल को खुश कर देने वाले पल शेयर किए हैं।

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह स्टेज पर जाने से पहले वाहेगुरु के सामने दीया जला रहे हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर स्टेज पर कदम रखते हैं।

स्टेज पर कुछ फैंस उनके पैर छूते हैं तो कुछ गले मिलकर अपना प्यार दिखाते हैं। स्टेज पर कई फैंस को गले मिलते वक्त रोते हुए भी देखा गया। दिलजीत सबको गले लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में दिलजीत के चेहरे पर सुकून और ढेर सारा प्यार दिख रहा है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए फैंस का इतना सारा प्यार मिलना बरकत से कम नहीं है।

फैंस भी इतनी भावुक कर देने वाली वीडियो को देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आप एक भावना हो, अनकही, न भुलाई जा सकने वाली, जिसे गहराई से महसूस किया जा सकता है।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपका संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी फीलिंग जिसे बयां कर पाना मुश्किल है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है।"

इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा को दिलजीत दोसांझ से मिलने के लिए पुलिसवालों से भिड़ते हुए देखा गया। छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और खुद दिलजीत दोसांझ ने ओरा-टूर 2025 के दौरान छात्रा की खूब तारीफ की।

