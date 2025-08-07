वेब सीरीज 'सलाकार' में 'बुल्ला' के किरदार में नजर आएंगे मुकेश ऋषि

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता मुकेश ऋषि जल्द ही 'सलाकार' सीरीज में नजर आएंगे। उन्होंने हाल ही में अपने करियर के सबसे चर्चित किरदार 'बुल्ला' को लेकर अनुभव साझा किया। फिल्म ‘गुंडा’, जिसे निर्देशक कांति शाह ने बनाया था, आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है और इंटरनेट पर इसके डायलॉग्स और किरदार खूब वायरल रहते हैं।

मुकेश ऋषि ने बताया कि जब वह फिल्म ‘गुंडा’ के सेट पर पहले दिन पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शायद कोई गलत फैसला ले लिया है।

उन्होंने कहा, "कांति शाह (फिल्म 'गुंडा' के निर्देशक) की अपनी एक अलग दुनिया थी। वह अपनी तरह की फिल्में बनाते थे। मैं उनकी फिल्मों में नया विलेन था और इसके लिए उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग के पहले दिन सेट पर पहुंचा, तो मेरे दिमाग में खयाल आया- "मैं यहां क्या कर रहा हूं?"

इसी के साथ ही शक्ति कपूर और दूसरे सीनियर कलाकारों ने भी मुझसे पूछा- "तुम यहां क्या कर रहे हो?" मैंने उनको जवाब दिया, "मुझे यहां नहीं होना चाहिए था।"

हालांकि उन्हें उस वक्त इस काम को करने में झिझक महसूस हुई थी, लेकिन जब मुकेश ऋषि को यह बताया गया कि गुंडा फिल्म को अब एक बड़ी ऑडियंस मिल चुकी है। खासकर आज की युवा पीढ़ी, जो उनके विलेन 'बुल्ला' के किरदार को बहुत मजेदार और एंटरटेनिंग मानती हैं, तो उन्होंने इस पर अपनी खुशी जाहिर की।

उन्होंने कहा, "मुझे अच्छा लगता है कि आज की जेनरेशन को इसमें ह्यूमर दिखता है। मुझे इसे करते वक्त बुरा लग रहा था, लेकिन आज के नौजवान इसे एक फनी और एंटरटेनिंग फिल्म की तरह देखते हैं। पहले फ्रंट बेंचर्स ऐसी फिल्में देखते थे, और कांति शाह ऐसी फिल्में बनाने में बहुत मशहूर थे।"

उल्लेखनीय है कि 'गुंडा' जैसी फिल्मों की दुनिया को लेकर एक ओटीटी सीरीज भी बनाई गई है।

इस बीच मुकेश ऋषि की नई वेब सीरीज 'सलाकार' एक ऐसे जासूस की कहानी है, जो कई मुश्किल हालातों से गुजरता है। यह सीरीज 8 अगस्त, 2025 से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी