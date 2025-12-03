'वा वाथियार' फिल्म के नए गाने 'मुधालाली' का लिरिकल वीडियो रिलीज, रेट्रो अंदाज ने खींचा फैंस का ध्यान

चेन्नई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। निर्देशक नालन कुमारस्वामी की नई फिल्म 'वा वाथियार' धीरे-धीरे दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है। पिछले कुछ समय से इस फिल्म से जुड़े अपडेट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

इस फिल्म में कार्थी और कृति शेट्टी की जोड़ी पहली बार साथ दिखाई देने वाली है, इसलिए फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मेकर्स ने मंगलवार को फिल्म का पहला गाना 'मुधालाली' जारी किया, जिसने दर्शकों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया।

मेकर्स ने गाने का लिरिकल वीडियो रिलीज किया, जिसने कुछ ही मिनटों में हजारों व्यूज हासिल किए। यह गाना पुराने जमाने की धुनों की याद दिलाता है और अपने रेट्रो अंदाज की वजह से लोगों को आकर्षित कर रहा है।

इस गाने का संगीत संतोष नारायणन ने तैयार किया है। वहीं, बोल दुराई ने लिखे हैं।

गाने को संतोष नारायणन के साथ सुबलशिनी ने गाया है। स्क्रीन पर यह गाना कार्थी पर फिल्माया गया है, जहां उनका काफी हटकर स्टाइल नजर आ रहा है।

फिल्म के निर्माता स्टूडियो ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गाने का लिंक साझा करते हुए घोषणा की कि 'मुधालाली' अब दर्शकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 'वा वाथियार' 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

उन्होंने पोस्ट में हैशटैग के साथ कहा कि फैन्स तैयार रहें, क्योंकि यह फिल्म पूरी तरह मनोरंजन से भरपूर है।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में कार्थी और कृति शेट्टी के अलावा सत्यराज, राजकिरण, आनंदराज, शिल्पा मंजूनाथ, करुणाकरण, जी. एम. सुंदर, रमेश तिलक, विद्या बोर्गिया, और मधुर मित्तल जैसे कलाकार शामिल हैं।

फिल्म में कार्थी एक पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसमें कार्थी का किरदार पुलिस जीप से उतरता है और सड़क पर नाच रहे लोगों के बीच शामिल हो जाता है।

'वा वाथियार' में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का मसाला होगा।

