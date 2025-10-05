Haryanvi Actor : जेल से बाहर आने के बाद उत्तर कुमार ने जताया फैंस का आभार, कहा- दिल की गहराइयों से आपका का धन्यवाद

नई दिल्ली: हरियाणवी फिल्म अभिनेता और निर्माता उत्तर कुमार ने जेल से रिहा होने के बाद अपने चाहने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया है। रविवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सभी समर्थकों का दिल से धन्यवाद किया।

वीडियो में उत्तर कुमार ने अपने फैंस को बताया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने ऊपर विश्वास करने वाले सभी लोगों के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं के लिए बेहद आभारी हैं।

वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं, ''नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं। आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और दुआओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरे लिए दुआएं की, और मेरे ऊपर विश्वास किया। इस सब के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा।''

बता दें कि उत्तर कुमार कुछ समय पहले यौन शोषण और दुष्कर्म के गंभीर आरोपों के चलते पुलिस की हिरासत में थे। गाजियाबाद की शालीमार गार्डन पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत के बाद जांच शुरू की थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। 15 दिनों तक जेल में रहने के बाद हाल ही में उन्हें डासना जिला जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलने पर उनके परिवार के सदस्य और करीबी उन्हें लेने जेल पहुंचे। जेल के बाहर उत्तर कुमार ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया।

यह मामला हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री में खूब चर्चा में रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उत्तर कुमार ने शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया। पीड़िता ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन शुरुआती तौर पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। बाद में हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच अधिकारी बदल दिए गए और केस की गंभीरता को देखते हुए विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। अंततः 15 सितंबर को उत्तर कुमार को अमरोहा स्थित उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया।

पीड़िता ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या का भी प्रयास किया था। पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2020 में उनकी मुलाकात उत्तर कुमार से हुई, जिन्होंने बड़ा स्टार बनाने का वादा कर उनका शोषण किया।

उत्तर कुमार हरियाणवी फिल्मों में एक जाना-माना नाम हैं, जिन्हें 'धाकड़ छोरा' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और उनकी पहचान हरियाणवी और देहाती फिल्म जगत में खास है।