‘उदयपुर’ फाइल्स के प्रोड्यूसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार

Aug 20, 2025, 02:19 PM

उदयपुर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मूवी के निर्माता अमित जानी हाल ही में फिल्म का प्रमोशन कर अहमदाबाद से घर लौटे थे।

वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उदयपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मोहम्मद शाहिद नामक युवक ने उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और फिल्म को लेकर एक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।

इसके बाद प्रोड्यूसर ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूरजपोल क्षेत्र निवासी शाहिद को हिरासत में लिया। शाहिद पेशे से फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता है।

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी दी कि युवक ने एक फेसबुक पोस्ट के जवाब में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करना था या इसके पीछे कोई और कारण था।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मोहम्मद शाहिद का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस सतर्कता बरतते हुए मामले को गंभीरता से देख रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'उदयपुर फाइल्स' को लंबे समय से विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। इस फिल्म को रिलीज होने से रोके जाने के लिए कई मुकदमे भी दर्ज हुए, मगर कोर्ट ने इसकी रिलीज को रोकने से मना कर दिया और फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है।

इस फिल्म में जून 2022 में हुई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की कहानी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ‘उदयपुर फाइल्स’ दर्शकों के सामने उस दर्दनाक हकीकत को पेश करती है।

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है, जिसमें विजय मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदार में हैं।

