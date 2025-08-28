'उदयपुर फाइल्स' के बाद अमित जानी कर रहे नई फिल्म पर काम, कहा- संवेदनशील मुद्दों पर होगी आधारित

नोएडा, 27 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म निर्माता अमित जानी 'उदयपुर फाइल्स' के बाद एक और गंभीर विषय पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म जिहाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित होगी। इसकी जानकारी खुद अमित जानी ने दी है।

फिल्म निर्माता अमित जानी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 5 सितंबर को विदेशों में अनकट और बिना सेंसर के रिलीज हो रही है, उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह फिल्म इस्लामिक कट्टरवाद, जिहाद, आतंकवाद, कट्टरता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उजागर करेगी, जो भारत में संगठित सिस्टम, विदेशी फंडिंग और गुप्त ऑपरेशंस के जरिए संचालित हो रहे हैं। हम एक हिंदी फीचर फिल्म बना रहे हैं, जिसे हम विश्व स्तर पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "इस फिल्म पर काम चल रहा है और जल्द ही इसकी कास्टिंग भी फाइनल हो जाएगी। इसी साल अक्टूबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है, जिसे 2026 में रिलीज किया जाएगा।"

निर्माता अमित जानी ने फिल्म के टाइटल पर बात करते हुए कहा, "इस फिल्म का पोस्टर और टाइटल भी जल्द जारी किया जाएगा, जो कट्टरवाद, जिहाद, आतंकवाद, कट्टरता और धर्मांतरण उजागर करने का काम करेगा।"

अमित जानी ने कहा, "मुझे अपनी आलोचनाओं से प्रेरणा मिलती है। फिर भी, मैं अपने विरोधियों का सम्मान करता हूं। मदनी साहब ने मुझे सिखाया है कि किन मुद्दों पर कोर्ट जाकर फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और सरकार के पास फिल्म को रोकने के क्या अधिकार हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड हमारी अगली फिल्म पर रोक नहीं लगा पाएगा और यह रणनीति मैंने मदनी साहब से सीखी है।"

बता दें कि अमित जानी की फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद 8 अगस्त को देशभर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन ये फिल्म कोई खास कमाई नहीं कर पाई।

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है, जिसमें विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका में हैं। फिल्म में प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदारों में हैं।

