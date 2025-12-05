मनोरंजन

Manish Malhotra Birthday : उर्मिला मातोंडकर ने मनीष मल्होत्रा की 'गुस्ताख इश्क' को बताया 'विश्व-स्तरीय' फिल्म

उर्मिला ने मनीष मल्होत्रा को जन्मदिन पर दी बधाई, ‘गुस्ताख इश्क’ की सराहना
Dec 05, 2025
मुंबई: मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अभिनेत्री उर्मिला मंतोडकर ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी।

अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने मनीष के काम और फिल्म की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर मनीष के घर हुई पार्टी की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "'मिरेकल मैन' मनीष मल्होत्रा के साथ एक क्लासी और शानदार शाम थी। हर पल यादगार रहा। मनीष, आपने 'गुस्ताख इश्क' जैसी विश्व-स्तरीय फिल्म बनाकर सच में साबित कर दिया कि अगर इंसान लगातार मेहनत करे, सपने देखे और बिना रुके काम करे, तो चमत्कार सच में हो जाते हैं। आने वाला साल आपके लिए और भी सफलताओं और बेहद खास मुकामों से भरा हो! जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर दिन शानदार रहे।"

मनीष मल्होत्रा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्होंने अपने करियर में कई सेलेब्स और नामी लोगों के लिए ड्रेस बनाई है और उन्होंने फिल्म 'गुस्ताख इश्क' से प्रोडक्शन में डेब्यू कर लिया है। विभु पुरी द्वारा निर्देशित फिल्म में अभिनेत्री फातिमा सना शेख और अभिनेता विजय वर्मा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में अनुभवी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम भूमिका में हैं।

वहीं, फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज ने मिलकर दिया है। ये दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं। रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

शुरुआत में रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'गुस्ताख इश्क' ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन बाद में धनुष और कृति सेनन की इंटेंस लव स्टोरी 'तेरे इश्क में' से क्लैश के बाद फिल्म की कमाई रफ्तार नहीं पकड़ सकी।

फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों के बीच एक अधूरी लेकिन गहन प्रेम कथा पर है। विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

 

 

