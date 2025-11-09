मनोरंजन

Urmila Matondkar Indian Idol : 'इंडियन आइडल 16' के प्रीमियर पर 90 का जादू लेकर आईं उर्मिला मातोंडकर, इस कंटेस्टेंट को दिया तोहफा

उर्मिला मातोंडकर 'इंडियन आइडल 16' में पहुंचीं, ‘रंगीला रे’ पर डांस कर हुईं इमोशनल।
Nov 10, 2025, 05:14 AM
'इंडियन आइडल 16' के प्रीमियर पर 90 का जादू लेकर आईं उर्मिला मातोंडकर, इस कंटेस्टेंट को दिया तोहफा

मुंबई: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर हमेशा से ही अपने दौर की सबसे चहेती एक्ट्रेस में से एक रही हैं। 90 के दशक में उनके गाने और फिल्मी डांस स्टाइल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी फिल्में और गाने आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। ऐसे में जब वह 'इंडियन आइडल 16' के ग्रैंड प्रीमियर में बतौर गेस्ट बनकर पहुंचीं, तो 90 के दशक की यादें ताजा हो गईं।

शो में कंटेस्टेंट अंशिका चोंकर ने जब 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला' का टाइटल ट्रैक 'रंगीला रे' गाया, तो उर्मिला पुरानी पलों को याद कर इमोशनल हो गई। उन्होंने स्टेज पर इस गाने पर डांस भी किया।

अंशिका की परफॉर्मेंस से खुश होकर उर्मिला ने उन्हें तोहफे के तौर पर एक सिक्का भी दिया। इस सिक्के को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि यह वही सिक्का है जो उन्हें इस फिल्म की रिलीज के वक्त मिला था।

उन्होंने कहा, ''मैं अपनी पहली फिल्म देखने के लिए थिएटर में गई थी, जब मेरा गाना स्क्रीन पर आया, तो लोगों ने खुशी में पैसे फेंकने शुरू कर दिए। ये खूबसूरत सिक्का मुझे उसी समय मिला था।''

उर्मिला मातोंडकर के साथ इस प्रीमियर पर म्यूजिक के दिग्गज सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति भी मौजूद थे।

उर्मिला ने शो के दौरान 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'चमत्कार' की यादों को साझा किया। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान लीड रोल में थे। इस फिल्म का गाना 'इस प्यार से मेरी तरफ न देखो' लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था।

उर्मिला ने शाहरुख खान के साथ काम के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं और सुलझे हुए इंसान भी हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख ने थिएटर से लेकर फिल्मों तक हर जगह अपने हुनर और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। वे न केवल स्क्रीन पर अच्छे हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी अपने को-स्टार और टीम के प्रति सम्मानजनक जनक रवैया रखते हैं। ऐसे कलाकारों के साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है।

--आईएएनएस

 

 

