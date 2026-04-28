Pyaar Tune Kya Kiya : सिल्वर स्क्रीन पर रिया के जुनून को हुए 25 साल, उर्मिला ने खास अंदाज में फिल्म को किया याद

मुंबई: अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'प्यार तूने क्या किया' के सोमवार को अपनी रिलीज के 25 साल पूरे हो गए। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक जुनूनी प्रेमिका (रिया) की भूमिका निभाई थी, जिसे उस समय काफी सराहा गया था।

फिल्म के 25 साल पूरे होने पर अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी खुशी जाहिर की और यादगार सफर को फिर से ताजा किया। उर्मिला ने स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म से जुड़ी कोलाज पोस्ट की। इसके एक तरफ उर्मिला, तो दूसरी तरफ फरदीन खान नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट कर लिखा, "फिल्म 'प्यार तूने क्या किया' ने रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं।"

रजत मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। फिल्म में उर्मिला ने 'रिया' नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो प्यार में पागलपन की हद तक चली जाती है। उनके इस 'जुनूनी प्रेमिका' वाले अवतार को सभी ने काफी पसंद किया था।

साल 2001 में रिलीज हुई 'प्यार तूने क्या किया' उस समय की यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है, जो जुनून और प्यार के बीच की बारीक लकीर को दिखाती है।

फिल्म में उर्मिला मातोंडकर ने एक जुनूनी महिला (रिया) और फरदीन खान ने एक फोटोग्राफर (जय) की मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म एकतरफा प्यार और सनक की कहानी है, जो 'फेटल अट्रैक्शन' से प्रेरित है।

फिल्म की कहानी जय (फरदीन खान) के ईर्द-गिर्द घूमती है। इसमें जय एक सफल फोटोग्राफर होता है, जो गोवा में रिया (उर्मिला मातोंडकर) से मिलता है। रिया जय के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाती है।

फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसमें 'प्यार तूने क्या किया' टाइटल ट्रैक मुख्य है। यह बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता पाने वाली फिल्मों में रही थी।

--आईएएनएस

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