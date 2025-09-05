उर्मिला मातोंडकर का स्टाइलिश अंदाज, सोशल मीडिया पर बिखेरा जलवा

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में उर्मिला का स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज देखने को मिल रहा है।

उर्मिला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में वह स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं।

लुक की बात करें तो उन्होंने सफेद रंग की शर्ट के साथ नीले रंग की स्कर्ट को पेयर किया है, जिसके ऊपर नीले और सफेद रंग की चेक पैटर्न वाली शर्ट पहनी है। अपने लुक को और निखारने के लिए उन्होंने सफेद रंग के सॉक्स के साथ ट्रेंडी सैंडल कैरी किए। यह लुक उनकी पर्सनैलिटी को भी बखूबी उजागर कर रहा है।

पहली तस्वीर में उर्मिला कैमरे की ओर देखते हुए आत्मविश्वास भरा पोज देती नजर आ रही है। उनकी मुस्कान और आंखों की चमक प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। दूसरी तस्वीर में उन्होंने कमर पर हाथ रखकर शानदार अंदाज में पोज दिया, जो उनकी बॉस लेडी वाली छवि को और मजबूत करता है। इन तस्वीरों में उर्मिला का कॉन्फिडेंस और स्टाइल साफ झलक रहा है।

उर्मिला ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया, "सितंबर के पहले हफ्ते की ओर बॉस लेडी की तरह बढ़ते हुए।"

उनकी इस पोस्ट को देखकर प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा, "आपका स्टाइल हमेशा लाजवाब रहता है," तो दूसरे ने कहा, "उर्मिला जी, आप आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।"

उर्मिला मातोंडकर ने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं। वह बड़े पर्दे पर आखिरी बार साल 2018 में ‘ब्लैकमेल’ में नजर आई थीं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी