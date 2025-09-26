उर्फी जावेद और ओरी की बनी जोड़ी! सबके सामने कहा, 'पति और पत्नी'

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो खलबली मचा देते हैं।

ओरी अपने अतरंगी फैशन सेंस और बड़े स्टार के साथ करीबी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें उर्फी जावेद का भी साथ मिल गया है। दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया, लेकिन ओरी के एक सेंटेंस ने पूरी लाइमलाइट लूट ली।

ओरी ने अपनी इंस्टास्टोरी पर एक वीडियो को रिपोस्ट किया है जिसमें वो उर्फी जावेद के साथ दिख रहे हैं। दोनों ने एक जैसी ओवरसाइज व्हाइट शर्ट पहनी है। उर्फी ओरी के साथ डांस करती हैं और बताती हैं कि ओरी ने बाहर आने से पहले अपनी टी-शर्ट काटी है। ओरी कहते हैं कि इसकी डिजाइनर उर्फी हैं…उर्फी और कुल्फी (ओरी उर्फी की तरफ इशारा करते हुए)।

वीडियो में ओरी उर्फी के माथे पर किस भी करते हैं, जिसके बाद पैपराजी कहते हैं, "बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड," लेकिन ओरी कहते हैं, "हसबैंड एंड वाइफ…पति और पत्नी।" ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस देते हैं।

ओरी से ये भी सवाल किया जाता है कि क्या वो उर्फी से शादी कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ओरी हंस कर दे देते हैं।

बता दें कि एक वीडियो में ओरी ने खुद कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं, अगर कोई रिश्ता हो तो जरूर भेजें। ओरी ने कहा था कि गे होना मजेदार था, लेकिन अब उन्हें शादी करनी है और पत्नी और बच्चे दोनों चाहिए। उन्होंने ट्रैवल वीडियो में ये कैप्शन लिखा था, जिसके बाद ओरी के फैंस ने उनके लिए लड़कियां भी ढूंढना शुरू कर दिया था, हालांकि शादी के मामले में ओरी कितने सीरियस हैं, ये तो वही बता सकते हैं।

वहीं उर्फी जावेद को हाल ही में बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर देखा गया था, जहां उन्होंने तान्या मित्तल की तारीफ की और उन्हें सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सन बताया था, लेकिन बाकी कंटेस्टेंट को उर्फी ने रोस्ट किया।

