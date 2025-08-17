उर्फी जावेद को लगी चोट, चेहरे से बहता दिखा खून

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका फैशन या कोई विवाद नहीं, बल्कि उनकी हाल ही में लगी चोट है। उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किए हैं, जिनमें उनके चेहरे पर चोट साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन फैंस इस पर चिंता जता रहे हैं।

उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उनकी आंख के नीचे चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनकी आंख के नीचे खून बह रहा है और सूजन भी साफ नजर आ रही है।

इस तस्वीर के साथ उर्फी ने लिखा, "कैट पेरेंट्स, क्या आप रिलेट कर सकते हैं? मैं सिर्फ सोफे पर बैठी हुई थी और मेरी कैट अचानक से आई और मुझे नोच लिया (गलती से)।"

अपने बयान से उर्फी ने साफ किया कि चोट जानबूझकर नहीं, बल्कि उनकी पालतू बिल्ली के पंजे से गलती से लगी है।

इसके बाद उर्फी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह कैमरे की ओर जूम करती हैं और अपनी आंख के नीचे लगी चोट को करीब से दिखाती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजे के निशान गहरे हैं और त्वचा लाल पड़ गई है। हालांकि उर्फी ने इस पूरी घटना को हंसते हुए शेयर किया, लेकिन उनके फॉलोअर्स को यह देखकर चिंता जरूर हुई।

उर्फी ने एक और मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया। इस वीडियो में उनकी पालतू बिल्ली की केयरटेकर नजर आ रही हैं, जो उर्फी को पंजा मारने पर बिल्ली को डांट रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि केयरटेकर बिल्ली को डांट रही हैं और हल्के हाथों से उसे मार भी रही हैं। वह उसे समझा रही हैं कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं, उर्फी यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं और हंसती भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उर्फी ने कैप्शन लिखा, 'दिस कैट इज एविल,' यानी 'यह बिल्ली शैतान है।'

बता दें कि उर्फी जावेद अक्सर अपने यूनिक फैशन स्टाइल और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।

--आईएएनएस

पीके/केआर