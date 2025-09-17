मनोरंजन

Umiyadham Temple Construction : मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और विवेक ओबेरॉय ने किया उमिया धाम मंदिर का दौरा

अहमदाबाद में 504 फीट ऊंचे उमिया धाम मंदिर का निर्माण, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे
Sep 17, 2025, 06:02 AM
अहमदाबाद: अहमदाबाद के जसपुर में विश्व के सबसे ऊंचे उमिया धाम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। यहां पर मां उमिया को समर्पित 504 फुट ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है। मंगलवार को इसके निर्माण कार्यों का जायजा लेने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय पहुंचे। इस दौरान विवेक ओबेरॉय ने कहा कि ये धाम बनने के बाद कई रिकॉर्ड कायम होंगे।

उनसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जसपुर स्थित विश्व उमियाधाम के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जसपुर स्थित विश्व उमियाधाम में जगतजननी मां उमिया का विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। 504 फीट ऊंचे इस भव्य मंदिर में 1151 धर्म स्तंभों पर 9 लाख घन फीट कंक्रीट की राफ्टिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मंदिर निर्माण कार्य में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर विश्व उमियाधाम के न्यासी, निष्ठावान कार्यकर्ता और सामाजिक नेता उपस्थित रहे और उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया।"

वहीं, अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के बाद मीडिया से कहा, "विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर का गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। यह धाम बनते-बनते कई रिकॉर्ड बनाएगा। मेरे लिए ये धाम सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे धर्म और सनातन संस्कृति का संरक्षण करेगा। यह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे हम इन मंदिरों आदि के रूप में सहेज कर रखते हैं। यह विश्व को भी बताएगा कि हमारी जड़ें कहां और कितनी पुरानी हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां दूसरी बार आया हूं। उमिया विश्व फाउंडेशन ने बहुत से सामाजिक कार्यों में सपोर्ट किया है। वे हमारे मेगा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम को भी सपोर्ट कर रहे हैं।"

विवेक ओबेरॉय ने आगे कहा, "आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा जीवन धन्य हो गया। गुजरात की धरती में कुछ अलग ही पॉजिटिव सोच आ जाती है।"

इसके अतिरिक्त, विवेक ओबेरॉय ने जानकारी दी कि वह अहमदाबाद शहर में कल होने वाले मेगा ब्लड डोनेशन केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़कर रक्तदान करने की अपील की।

बता दें कि इस धाम का निर्माण उमिया विश्व फाउंडेशन और अडाणी कंक्रीट के सहयोग से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके शिलान्यास के दौरान गर्भगृह से 10 फीट नीचे पंचधातु का 14 किलोग्राम मिश्रण—जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जवाहरात और मोती शामिल हैं—शुद्धिकरण के लिए डाला गया था।

मंदिर की जानकारी देते हुए उमिया फाउंडेशन के अध्यक्ष आर. पी. पटेल ने बताया कि यह उमिया धाम विश्व का सबसे बड़ा और दिव्य मंदिर बनेगा। उनके अनुसार, माता का यह मंदिर विश्व में सनातन धर्म का प्रतीक है। मंदिर में जमीन से 51 फीट की ऊंचाई पर माताजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जबकि 270 फीट की ऊंचाई पर व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी।

 

