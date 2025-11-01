'उल जलूल इश्क' गाने में छुपी है मासूमियत और सच्चे प्यार की भावना : पापोन

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। संगीत की दुनिया में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो सुनते ही दिल को छू जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। ऐसे ही एक गाने ने हाल ही में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह गाना है 'उल जलूल इश्क', जिसे लोकप्रिय गायक और संगीतकार पापोन ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। इस गाने को सुनकर हर किसी को एक अलग ही जादुई एहसास होता है।

पापोन खुद इसे अपना नया पसंदीदा गाना बता चुके हैं। उनका कहना है कि इस गाने में मासूमियत और शुद्धता की भावना है, जो इसे और भी खास बनाती है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में पापोन ने इस गाने को लेकर अपने अनुभव साझा किए और कहा, ''मैं दर्शकों के प्यार और सराहना से बहुत खुश हूं। विशाल भारद्वाज ने जो संगीत तैयार किया और गुलजार ने जो शब्द लिखे, सच में जादू से भरे हैं। मेरे लिए यह गाना दिल के बहुत करीब है और इसे गाने का अनुभव बेहद खास है।''

'उल जलूल इश्क' गाने को पापोन और शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी है। यह गाना आने वाली रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का हिस्सा है। फिल्म मनीष मल्होत्रा के स्टेज5 प्रोडक्शन के तहत बनाई जा रही है और विशाल भारद्वाज इसे निर्देशित कर रहे हैं। गुलजार ने इस फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख हैं।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' एक पुराने समय की रोमांटिक कहानी है। इसकी कहानी पुरानी दिल्ली की गलियों और पंजाब के महलों के वातावरण में बुनी गई है। फिल्म में प्यार की वह भावना दिखाई गई है, जो अक्सर बिना कहे ही गहरी और जुनूनी होती है। उम्मीद है कि यह फिल्म और इसका गाना दोनों ही लोगों के दिल को छूने में सफल होंगे।

बात करें पापोन के संगीत के सफर की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1998 में असमिया गाने 'नसाबा सोकुले' से की थी। इसके बाद उन्होंने 2004 में अपना पहला एल्बम 'जुनारी राती' रिलीज किया। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने 2006 में फिल्म 'स्ट्रिंग्स- बाउंड बाय फेथ' के लिए गाना गाकर बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2011 में उन्होंने फिल्म 'दम मारो दम' का गाना 'जिएं क्यों' गाया। इसके बाद 2015 में उन्होंने फिल्म 'दम लगाके हईशा' के लिए 'मोह मोह के धागे' और फिल्म 'हमारी अधूरी कहानी' के लिए 'हमनवां' गाया। 2016 में उन्होंने फिल्म 'सुल्तान' के लिए 'मैं भी नाचूं, मनाऊं सोणे यार को' गीत गाया।

हाल ही में रिलीज हुआ गाना 'उल जलूल इश्क' अब सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम