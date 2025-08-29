मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म ‘उफ्फ ये सियापा’ का पहला गाना 'दिल परिंदा' रिलीज हो गया है। इस गाने को एआर रहमान ने गाया है और कंपोज भी किया है। इससे पहले 25 अगस्त को ‘उफ्फ ये सियापा’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया।

फिल्म के पहले गाने 'दिल परिंदा' में सोहम शाह, नुसरत भरूचा और नोरा फतेही साथ नजर आ रहे हैं। गाना केसरीलाल सिंह (शाह) की पत्नी यानी पुष्पा (भरूचा) के गुस्से में घर छोड़ने के बाद सपने में बुनी गई मस्ती का एहसास है। केसरीलाल जो बीवी के जाने के बाद आजादी महसूस करता है, वह सपने में अपनी पड़ोसन कामिनी (फतेही) की खूबसूरती की तरफ खींचा चला जाता है। देखने में ये काफी मजेदार लग रहा है। उस पर से एआर रहमान की आवाज ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है।

जी. अशोक द्वारा निर्देशित 'उफ्फ ये सियापा' एक साइलेंट कॉमेडी है। इस फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया है। कई साल बाद म्यूजिशियन ने गीत गाया है। इसके बोल कुमार ने लिखे हैं।

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान ने कहा कि इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उन्होंने काफी प्रयोग किए हैं।

उन्होंने बताया कि इस फिल्म का संगीत बाकी फिल्मों से हटकर होगा। 'उफ्फ ये सियापा' लव फिल्म्स की पेशकश है। इसे जी. अशोक ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। 'उफ्फ ये सियापा' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

यह बिना डायलॉग वाली म्यूजिकल फिल्म है। फिल्म के सारे किरदार बिन बोले बस एक्टिंग के जरिए ही लोगों का मनोरंजन करते दिखाई देंगे। सोहम शाह और नुसरत भरूचा पहली बार एक-दूसरे के अपोजिट स्क्रीन पर नजर आएंगे। फिल्म निर्माताओं का दावा है कि फिल्म उन्हें पसंद आएगी क्योंकि इसमें जीरो परसेंट डायलॉग है, लेकिन 100 फीसदी उथल-पुथल भरी जिंदगी दिखती है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम