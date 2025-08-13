Twinkle Khanna Funny Dance: ट्विंकल खन्ना ने किया 'तम्मा तम्मा' पर डांस, उड़ाया खुद का मजाक- 'माधुरी बनने की कोशिश में संजय दत्त जैसी लग रही हूं'

मुंबई: कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनके स्टेप्स, बीट्स और यादें कभी पुरानी नहीं पड़ती। 90 के दशक का एक ऐसा ही यादगार गाना है 'तम्मा तम्मा लोगे'। हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह इसी गाने पर डांस करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं।

पोस्ट में उन्होंने अपने ही अंदाज में खुद पर चुटकी ली और कहा कि उन्हें लगा कि वह माधुरी दीक्षित की तरह डांस कर रही हैं, लेकिन असल में वह संजय दत्त की तरह लग रही थीं।

ट्विंकल खन्ना ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा, "मुझे लगा था कि मैं माधुरी दीक्षित जैसा डांस कर रही हूं, लेकिन असल में मैं संजय दत्त जैसी लग रही थी। एक बार इसी स्टेप को करते हुए मैंने अपना पैर फ्रैक्चर कर लिया था।"

उन्होंने कैप्शन में आगे फैंस से सवाल भी किया, "आपको लगता है कि आपका डांस स्टाइल किस हस्ती के जैसा है, और हकीकत में वो कैसा होता है?"

इस मजेदार वीडियो पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "आप हमेशा हंसाने में नंबर वन हैं!"

वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "माधुरी दीक्षित को टक्कर देने वाली ट्विंकल दीक्षित!"

इसके अलावा, अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "संजय दत्त भी इतने कूल नहीं लगे थे, जितनी आप लग रही हैं!"

बता दें कि 'तम्मा तम्मा लोगे' गाने ने 90 के दशक में डांस फ्लोर पर तहलका मचा दिया था। यह गाना 1990 में रिलीज हुई फिल्म 'थानेदार' का हिस्सा है, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जितेंद्र और जया प्रदा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

इस गाने को बप्पी लाहिड़ी और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, वहीं इसके बोल इंदीवर ने लिखे थे।