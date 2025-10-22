मनोरंजन

Bhai Dooj Special TV Serials : टीवी धारावाहिक जो भाई-बहन के रिश्ते को बनाते हैं यादगार

दीपावली के बाद भाई दूज का पर्व भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 22, 2025, 06:53 AM
भाई दूज : टीवी धारावाहिक जो भाई-बहन के रिश्ते को बनाते हैं यादगार

मुंबई: दीपावली के पावन पर्व के बाद अब लोग भाई दूज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास को सेलिब्रेट करता है। भारतीय टेलीविजन पर कई ऐसे धारावाहिक प्रसारित हुए हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत रिश्ते को बेहतरीन तरीके से दर्शाया है।

इन सीरियल्स ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते की अहमियत को भी उजागर किया। आइए, कुछ ऐसे ही लोकप्रिय धारावाहिकों पर नजर डालते हैं।

'एक हजारों में मेरी बहना है' - साल 2011 में स्टार प्लस पर प्रसारित 'एक हजारों में मेरी बहना है' ने दो बहनों, जीविका और मानवी, की कहानी को दर्शाया। क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा ने इन किरदारों को जीवंत किया। इस सीरियल में बहनों के बीच का प्यार, दोस्ती, और बलिदान खूबसूरती से दिखाया गया। दोनों बहनें हर मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देती हैं, जिसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा।

'प्यार का बंधन' - एकता कपूर के प्रोडक्शन में बना 'प्यार का बंधन' 2009 में सोनी टीवी पर शुरू हुआ। यह सीरियल चार भाई-बहनों की कहानी है, जो बचपन में अनाथालय में अलग हो गए और बाद में अलग-अलग परिवारों ने उन्हें गोद लिया। कहानी में दिखाया गया कि समय और परिस्थितियों के बावजूद उनके बीच का रिश्ता अटूट रहा। इस शो ने भाई-बहन के प्यार और एकजुटता को दर्शकों के सामने लाकर खूब वाहवाही बटोरी।

'निशा और उसके कजन्स' - 2014 से 2015 तक स्टार प्लस पर प्रसारित 'निशा और उसके कजन्स' जयपुर के एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इसमें सात चचेरे भाइयों और निशा नाम की एक मजबूत इरादों वाली लड़की की कहानी दिखाई गई। अनेरी वजानी और मिश्कत वर्मा जैसे कलाकारों ने इस शो में अहम भूमिकाएं निभाईं। यह सीरियल भाई-बहन के रिश्ते के साथ-साथ परिवार की एकता को भी दर्शाता है।

'घर की लक्ष्मी बेटियां' - 2006 में शुरू हुआ यह सीरियल पांच बहनों की कहानी पर आधारित था। यह शो 2009 तक चला और दर्शकों को खूब पसंद आया था। इसमें दिखाया गया था कि कैसे पांच बहनें मिलकर हर मुश्किल का सामना करती हैं, लेकिन उनका आपसी प्यार कभी कम नहीं होता। इसकी कहानी ने परिवार और रिश्तों की अहमियत को बखूबी दर्शाया।

'इश्कबाज' - 2016 में शुरू हुआ 'इश्कबाज' आज भी दर्शकों का पसंदीदा है। इस सीरियल में शिवाय (नकुल मेहता), रुद्र, और ओमकारा जैसे भाइयों के बीच का प्यार और समर्पण दिखाया गया था। यह शो भाई-बहन के रिश्ते को मजबूती और भावनाओं के साथ पेश करता है।

 

 

 

