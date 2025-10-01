मनोरंजन

Tusshar Kapoor Masti 4 : तुषार कपूर ने पूरी की फिल्म 'मस्ती-4' की शूटिंग

तुषार कपूर ने 'मस्ती-4' की शूटिंग पूरी कर वर्सोवा जेट्टी से वीडियो शेयर किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 01, 2025, 04:32 AM
तुषार कपूर ने पूरी की फिल्म 'मस्ती-4' की शूटिंग

नई दिल्ली: फिल्म 'गोलमाल' में डायलॉग के बिना भी अपनी छाप छोड़ने वाले तुषार कपूर बैक टू बैक फिल्मों में बिजी हैं।

एक्टर 'मस्ती' सीरीज के चौथे सीक्वेल 'मस्ती-4' में दिखने वाले हैं और उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। एक्टर फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अपने फेवरेट प्लेस पर पहुंचे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत प्यारा वीडियो भी शेयर किया है। तुषार कपूर ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और मुंबई के ट्रैफिक से बचने का तरीका भी बताया है।

तुषार वीडियो में बड़ी नाव पर दिख रहे हैं और चेहरे पर मास्क लगा रखा है। एक्टर के चेहरे पर सुकून है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म मस्ती-4 की शूटिंग पूरी कर ली है। एक्टर ने कैप्शन में लिखा, "मड आइलैंड में एक और फिल्म खत्म हो गई है, और एक परंपरा की तरह मैं अपने पसंदीदा वर्सोवा जेट्टी पर ट्रैफिक को मात देने के लिए वापस आ गया हूं!

एक्टर ने आगे लिखा, "मैं भी नौका पर अपना खुद का एक वीडियो पोस्ट करने के लिए वापस आ गया हूँ! 'नॉस्टैल्जिया' फील हो रहा है।" एक्टर के पोस्ट से साफ है कि उन्हें शूटिंग के दौरान अपने घर की याद आई होगी, और अब घर वापसी पर खुशी महसूस कर रहे हैं। बता दें कि मड आयलैंड से वर्सोवा जेट्टी के लिए नौका फेरी का यूज होता है। लगभग हर स्टार मड आइलैंड पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो तुषार कपूर की फिल्म 'मस्ती-4' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में तुषार कपूर के अलावा लीड रोल में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय हैं। इन तीन स्टार्स ने ही मस्ती के बाकी तीन सीक्वेल में काम किया है। फिल्म में बतौर एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी, रूही सिंह और श्रेया शर्मा को लिया गया है। फिल्म का टीजर 23 सितंबर को रिलीज हो चुका है।

फिल्म का निर्देशन मिलाप ज़वेरी ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर ए. झुनझुनवाला, शिखा करण अहलूवालिया और इंद्र कुमार समेत कई लोग हैं।

 

 

Riteish DeshmukhTusshar KapoorVersova JettyVivek OberoiAftab ShivdasaniBollywood MoviesMumbai Celebritiesmilap zaveribollywood newsMasti 4

Related posts

Loading...

More from author

Loading...